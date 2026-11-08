Cât de greu este, de fapt, să găsești acul în carul cu fân. Un profesor a calculat șansele

Găsirea unui ac într-un car cu fân este considerată o sarcină aproape imposibilă, potrivit SCIAM.

Un profesor de statistică de la Universitatea din Toronto a calculat cât ar dura o astfel de căutare și care ar fi șansele de reușită.

Jeffrey Rosenthal a pornit de la un car cu fân de aproximativ 90 de centimetri lățime, 90 de centimetri lungime și 2,4 metri înălțime, cu un volum de circa 125.000 de centimetri cubi.

Aproape 35 de ore de căutare

Pentru a estima durata, profesorul a împărțit carul în fragmente de câte un centimetru cub. Dacă ar verifica un fragment pe secundă, o persoană ar avea nevoie de aproape 35 de ore pentru a cerceta întregul volum.

Într-o zi de lucru de opt ore, șansa de a găsi acul ar fi de aproximativ 23%, potrivit calculului său. Acul ar putea fi găsit chiar în primul fragment verificat, dar căutarea s-ar putea prelungi aproape o zi și jumătate.

O altă metodă ar presupune aplatizarea carului cu fân, însă această variantă ar crea o suprafață mai mare de cercetat.

Inteligența artificială, o posibilă soluție

Problemele de tipul „acul în carul cu fân” sunt folosite și în antrenarea modelelor de inteligență artificială, care trebuie să identifice un obiect diferit de elementele din jurul său.

Totuși, profesorul observă că inteligența artificială nu a fost folosită prea mult până acum pentru probleme de probabilitate, deși acest lucru s-ar putea schimba.