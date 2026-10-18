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Bărbat din Sibiu, reținut după ce a aruncat în râu un cățel legat într-un sac

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din localitatea Sadu, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru schingiuirea animalelor. Potrivit polițiștilor, acesta a băgat un cățel într-un sac legat cu sârmă și l-a aruncat de pe un pod în râul Sadu.
Bărbat din Sibiu, reținut după ce a aruncat în râu un cățel legat într-un sac
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Laura Buciu
18 oct. 2026, 10:56, Social
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Incidentul a fost semnalat sâmbătă dimineața, în jurul orei 09:10, printr-un apel la 112. Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sadu au fost anunțați că în râu a fost găsit un sac în care se afla un câine.

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La fața locului au intervenit polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. Aceștia au identificat un cățel de rasă comună, femelă, în vârstă de aproximativ 3-4 luni.

Din cercetările polițiștilor, a reieșit că, în jurul orei 08:00, un bărbat a băgat animalul într-un sac, l-a legat și l-a aruncat de pe podul situat peste râul Sadu. Cățelul a fost descoperit de persoane care au alertat autoritățile.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că animalul nu avea stăpân.

Cățelușa a fost dusă într-un adăpost

Având în vedere pericolul în care se afla, a fost emis un ordin de plasare în adăpost, iar cățelul a fost încredințat gratuit unei asociații pentru protecția animalelor.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu au deschis un dosar penal pentru schingiuirea animalelor, infracțiune prevăzută de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

În baza probelor administrate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

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