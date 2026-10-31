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Un bărbat din Republica Moldova, reținut pentru trafic de migranți: i-a cerut 1.200 de dolari unui ucrainean

Un bărbat de 30 de ani, cetățean din Republica Moldova a fost reținut pentru trafic de migranți. Bărbatul i-ar fi promis unui tânăr ucrainean că-l va duce în Ungaria, contra sumei de 1.200 de dolari.
Un bărbat din Republica Moldova, reținut pentru trafic de migranți: i-a cerut 1.200 de dolari unui ucrainean
Daiana Rob
31 oct. 2026, 13:16, Social
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„În cursul serii trecute, în jurul orei 21.00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de Sub Munte (județul Maramureș), aflați în misiune în zona de responsabilitate, au depistat – în localitatea Repedea – un cetățean străin.

Din primele verificări au constatat că este vorba despre un cetățean ucrainean, în vârstă de 24 de ani, care intrase ilegal pe teritoriul țării noastre. Persoana a solicitat o formă de protecție pe teritoriul României, motiv pentru care a fost condusă la sediul STPF Maramureș pentru efectuarea procedurilor specifice în astfel de cazuri” informează Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră au constatat că tânărul ucrainean intenționa să părăsească țara. Acesta avea o înțelegere prealabilă cu bărbatul din Republica Moldova, ce urma să-l preia de din localitatea Repedea și să îl transporte până la Budapesta contra sumei de 1.200 de dolari.

Polițiștii l-au prins în flagrant pe bărbatul moldovean și l-au reținut în localitatea Repedea. Bărbatul a fost dus la sediul IPJ Maramureș și introdus în arestul unității.

Este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți.

Poliția continuă cercetările sub îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş. La finalul cercetărilor vor fi dispuse măsurile legaoe, la finalul acestora

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