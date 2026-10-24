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70 de ani de la Revoluția anticomunistă maghiară-ceremonii. Europarlamentar român: Maia a fost acolo la Budapesta, așa cum e normal, diplomatic deștept. Este cel mai bun președinte pe care nu l-am avut vreodată

Prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentele organizate la Budapesta, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la revoluția anticomunistă a fost remarcată de europarlamentarul Nicu Ștefănuță, care într-un scurt comentariu pe Facebook, o numește: cel mai bun președinte pe care nu l-am avut vreodată.
70 de ani de la Revoluția anticomunistă maghiară-ceremonii. Europarlamentar român: Maia a fost acolo la Budapesta, așa cum e normal, diplomatic deștept. Este cel mai bun președinte pe care nu l-am avut vreodată
Foto: Facebook Maia Sandu
Laurentiu Marinov
24 oct. 2026, 14:34, Știri externe
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Budapesta, la invitația premierului Ungariei, Péter Magyar, pentru a participa, alături de alți lideri europeni la ceremoniile organizate cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la Revoluția anticomunistă.

„Sunt la Budapesta, la invitația prim-ministrului Péter Magyar, pentru a onora curajul poporului maghiar, la 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din 1956.

În octombrie 1956, ungurii au ieșit în stradă pentru a-și cere libertatea și dreptul de a-și decide singuri soarta, fără dictat de la Moscova. Kremlinul a răspuns cu forța: tancurile sovietice au intrat în Budapesta. Mii de oameni au fost uciși, iar sute de mii au fost nevoiți să fugă din propria țară. Dar dorința de libertate a oamenilor s-a dovedit mai puternică și Ungaria și-a recâștigat, în cele din urmă, libertatea.

Am trăit și noi sub aceeași dominație, de aceea idealul de libertate al ungurilor din 1956 ne este aproape”, a scris pe Facebook, Maia Sandu.

Întâlniri oficiale cu președintele și prim-ministrul

La Budapesta, Maia Sandu a avut întrevederi oficiale cu Președintele Ungariei, András Baka, și cu Prim-ministrul Péter Magyar. Președinta Republicii Moldova a discutat despre securitate și despre extinderea Uniunii Europene.

 

La ceremoniile organizate pentru marcarea a 70 de ani de la Revoluția ungară au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de alți oficiali străini. Au absentat, însă lideri europeni importanți, între care președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni și cancelarul german Friedrich Merz.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European a punctat prezența Maiei Sandu la ceremoniile de la Budapesta printr-un scurt mesaj cu subînțeles.

„Maia a fost acolo la Budapesta, așa cum e normal, cum e frățesc, cum e diplomatic deștept. Este cel mai bun președinte pe care nu l-am avut vreodată”, a scris pe Facebook Nicu Ștefănuță.

România nu a fost reprezentată la nivel înalți oficiali la ceremoniile de la Budapesta, la împlinirea a 70 de ani de la Revoluția anticomunistă maghiară.

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