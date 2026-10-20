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CFR Călători anunță modificări în circulația unor trenuri internaționale, din cauza lucrărilor feroviare din Ungaria

CFR Călători a anunțat marți că mai multe trenuri internaționale vor avea programul modificat din cauza unor lucrări feroviare în Ungaria.
CFR Călători anunță modificări în circulația unor trenuri internaționale, din cauza lucrărilor feroviare din Ungaria
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
20 oct. 2026, 09:47, Social
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CFR Călători a anunțat marți că mai multe trenuri internaționale care circulă din Budapesta spre România vor avea programul modificat în perioada 14-15 noiembrie, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria.

Potrivit unui comunicat al companiei, modificările sunt necesare ca urmare a unor lucrări programate pe tronsonul Budapesta Keleti – Lőkösháza, anunțate de operatorul feroviar ungar MÁV Start.

Ce trenuri vor pleca mai devreme din Budapesta

Trenurile internaționale IR 73 Budapesta Keleti – București Nord, IR 75 Budapesta Keleti – Cluj-Napoca, IR 79 Budapesta Keleti – București Nord, IR 371 Budapesta Keleti – Arad, IR 375 Budapesta Keleti – Arad, IR 377 Budapesta Keleti – Timișoara Nord, IR 379 Budapesta Keleti – Arad și IR 473 Budapesta Keleti – București Nord vor pleca din stația Budapesta Keleti cu 5 minute mai devreme față de programul obișnuit.

Trenurile internaționale IR 367 Budapesta Keleti – Brașov și IR 407 Budapesta Keleti – Brașov vor pleca din stația Budapesta Keleti cu 30 de minute mai devreme față de programul obișnuit.

CFR Călători recomandă călătorilor să verifice programul actualizat al trenurilor înainte de plecare, pentru a evita eventualele probleme cauzate de modificarea orarului.

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