Cercetătorii au analizat peste trei milioane de imagini de pe stradă ca să afle care sunt cele mai frumoase orașe din lume, scrie Euronews.

Proiectul, numit StreetPulse, a evaluat 150 de orașe din 70 de țări. Criteriile au fost șapte: frumusețea, senzația de siguranță, viața de pe stradă, grija pentru pietoni, caracterul istoric, confortul și starea percepută a clădirilor.

Parisul conduce, Budapesta e locul pe 10

În clasamentul făcut pe imagini Google Street View, pe o rază de doi kilometri în jurul centrului, Parisul a ieșit pe primul loc, cu 6,29 puncte din 10. Urmează Amsterdam, Sankt Petersburg, Barcelona și Viena.

Budapesta e pe locul 10, cu o medie de 5,83 puncte. A primit note bune pentru caracterul istoric, siguranță și grija față de pietoni, dar mai slabe pentru viața de pe stradă și confort.

Clasamentul se schimbă când zona analizată crește. Pe întreaga suprafață urbană studiată, primele trei locuri sunt ocupate de Geneva, Amsterdam și Viena.

Veneția, prima în lume

Al doilea clasament a inclus peste 160 de orașe și a folosit fotografii libere de pe platformele Mapillary și Panoramax. Aici, Veneția a ieșit pe primul loc la centre istorice, urmată de Paris și Amsterdam.

Metodele au plusuri și minusuri. Imaginile Street View sunt de calitate și recente, dar costă mult. Fotografiile libere sunt ieftine și ușor de folosit în cercetare, dar nu sunt mereu actuale.

Cum poți verifica pe ce loc e orașul tău

Pe site-ul StreetPulse, oricine poate explora hărțile interactive, compara cartiere și orașe și crea propriile clasamente. Utilizatorii pot ajuta și cercetarea: aleg dintre două imagini de stradă pe cea care li se pare mai plăcută. Scopul e să se vadă cât de mult se potrivesc notele date de AI cu părerile oamenilor.

„Vrem să dezvoltăm platforma StreetPulse, evaluând orașele după tot mai multe criterii, pentru a le ajuta să îmbunătățească spațiile urbane”, a spus César Hidalgo, coordonatorul științific al proiectului.