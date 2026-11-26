Cel mai mare brad de Crăciun din lume nu e un copac, ci sute de lămpi întinse pe Muntele Ingino, deasupra orașului Gubbio, din regiunea Umbria. Instalația pornește de la zidurile medievale și urcă până la bazilica Sfântului Ubaldo, patronul orașului.

Bradul are 750 de metri înălțime și 450 de metri lățime la bază, potrivit comitetului care îl montează în fiecare an. Doar steaua din vârf ocupă aproximativ 1.000 de metri pătrați. Marginile sunt desenate de 300 de lămpi verzi, interiorul e umplut de 400 de lumini colorate, iar steaua are alte 250. Totul e legat prin 7,5 kilometri de cabluri și 1.350 de prize.

Bazilica Sfântul Petru are, cu tot cu crucea de pe cupolă, puțin sub 137 de metri. Bradul din Gubbio e, așadar, de peste cinci ori mai înalt. Bradul din Piața Sfântul Petru are anul acesta 24 de metri.

Totul a pornit de la ceață

Ideea s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1955. Un profesor din oraș, Pierangelo Farneti, a văzut muntele învăluit în fâșii de ceață care i-au amintit de un brad. A revenit la idee în 1980, împreună cu sculptorul Enzo Grilli. Prima încercare, o stea făcută din faruri de mașină, a ieșit un cerc de lumini, iar ziarele au scris despre un „OZN” deasupra orașului.

Un director al unei companii energetice i-a spus lui Farneti că planul e imposibil. Ideea a fost preluată însă de un grup de voluntari din oraș, numiți azi „Alberaioli”. Bradul s-a aprins prima dată în decembrie 1981, iar zece ani mai târziu a intrat în Cartea Recordurilor.

Astăzi, peste 70 de voluntari muncesc în fiecare an aproximativ 2.000 de ore ca să întindă lămpile și cablurile pe panta abruptă.

Aprins de papi și din spațiu

În 2011, bradul a fost aprins de la distanță, de pe o tabletă, de Papa Benedict al XVI-lea, iar trei ani mai târziu de Papa Francisc. În 2017, astronautul italian Paolo Nespoli l-a pornit de la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Ediția din acest an, a 46-a, va fi deschisă de Bebe Vio, de două ori campioană paralimpică la floretă. Ceremonia începe pe 7 decembrie, la ora 17:30. În același timp, la Vatican, copiii aflați în tratament oncologic vor aprinde bradul din Piața Sfântul Petru.

Legătura dintre cele două locuri are o semnificație aparte: anul acesta se împlinesc 800 de ani de la moartea Sfântului Francisc de Assisi. Potrivit legendei, la Gubbio el a îmblânzit un lup fioros. Bradul va lumina în fiecare seară până pe 10 ianuarie 2027.