Potrivit unui studiu realizat de o echipă condusă de astronomul Grigori Fedorets, de la Universitatea din Turku, Finlanda, traiectoria neobișnuită a obiectului se apropie de limita teoretică superioară a duratei în care un corp ceresc poate fi capturat temporar de sistemul Pământ-Lună.

Obiectul a fost identificat pentru prima dată pe 19 august 2026 de astronomul Krisztián Sárneczky, de la Observatorul Konkoly din Ungaria. Inițial, cercetătorii nu au putut stabili dacă era vorba despre un corp natural sau despre un fragment de deșeu spațial, scrie Science Alert.

Pe 29 octombrie, Centrul pentru Planete Minore (Minor Planet Center) a anunțat oficial descoperirea și a atribuit obiectului denumirea 2026 QQ8, clasificându-l drept un corp capturat temporar de gravitația Pământului.

Identificarea sa a fost îngreunată de asemănarea cu obiectele artificiale aflate pe orbită. Astronomii au fost nevoiți să elimine de două ori obiectul de pe pagina de confirmare a obiectelor apropiate de Pământ, utilizată pentru coordonarea observațiilor ulterioare, deoarece exista suspiciunea că ar putea fi vorba despre un fragment de echipament spațial.

2026 QQ8, noua mini-Lună a Pământului. Cum au stabilit astronomii că este un corp natural

Pentru a determina natura obiectului, cercetătorii au analizat modul în care acesta se deplasează și reflectă lumina.

Un prim indiciu a fost presiunea radiației solare, o forță foarte slabă exercitată de particulele de lumină asupra obiectelor din spațiu. Efectul acesteia asupra traiectoriei depinde, printre altele, de raportul dintre suprafața obiectului și masa sa.

Un fragment de rachetă gol pe interior poate fi influențat mai puternic de această presiune decât o rocă solidă de dimensiuni similare. Prin urmărirea precisă a mișcării lui 2026 QQ8, astronomii au constatat că efectul radiației solare este prea redus pentru a corespunde deșeurilor spațiale obișnuite, fiind însă compatibil cu un corp natural.

O altă etapă a cercetării a presupus măsurarea luminii reflectate de obiect. Folosind patru filtre diferite ale Telescopului Nordic Optic din Insulele Canare, echipa a constatat că proprietățile sale sunt asemănătoare celor ale asteroizilor de tip S, formați în principal din materiale bogate în silicați.

Pe baza luminozității și a reflectivității estimate, cercetătorii au calculat că obiectul are un diametru cuprins între 1,3 și 1,9 metri. Cea mai mică distanță estimată față de Pământ este de aproximativ 537.000 de kilometri.

Mini-Luna 2026 QQ8 ar putea proveni de pe Lună

Originea fragmentului cosmic reprezintă o altă întrebare analizată de astronomi. Într-un studiu separat, coordonat de Bryce Bolin, de la Eureka Scientific, cercetătorii au comparat proprietățile luminii reflectate de 2026 QQ8 cu cele ale mai multor tipuri de asteroizi și ale unor mostre de rocă aduse de pe Lună.

Analizele realizate cu ajutorul Very Large Telescope din Chile și al observatoarelor Keck și Gemini North din Hawaii au indicat asemănări între obiect și două mostre de bazalt colectate de astronauții misiunii Apollo 17, în 1972.

Această corespondență ridică posibilitatea ca 2026 QQ8 să fie un fragment desprins de pe suprafața Lunii în urma unui impact cu un alt corp ceresc. Ulterior, roca ar fi ajuns pe o traiectorie în jurul Soarelui, înainte de a fi capturată temporar de gravitația Pământului.

Ipoteza nu este însă confirmată. Măsurătorile sunt compatibile și cu un asteroid de origine independentă. Dacă fragmentul provine de pe Lună, diametrul său ar putea ajunge la aproximativ 2,5 metri, potrivit estimărilor echipei lui Bolin.

De ce 2026 QQ8 nu este considerată oficial o mini-Lună

Deși este descrisă drept o nouă însoțitoare temporară a Pământului, clasificarea obiectului drept mini-Lună este controversată.

Astronomii fac diferența între două categorii de corpuri capturate temporar de gravitația Pământului: obiectele care efectuează o rotație completă în jurul planetei înainte de a se îndepărta și cele care trec prin apropierea acesteia fără să completeze o orbită întreagă.

În sistemul de referință care se rotește odată cu Pământul în jurul Soarelui, 2026 QQ8 parcurge aproximativ trei sferturi dintr-o rotație în jurul planetei. Din acest punct de vedere, obiectul este clasificat drept un corp aflat într-un zbor temporar capturat, nu o mini-Lună.

O altă metodă de calcul, care analizează curbura tridimensională a traiectoriei, indică însă că obiectul efectuează mai mult de o rotație. Potrivit acestei abordări, 2026 QQ8 poate fi considerată o mini-Lună.

2026 QQ8, o configurație orbitală teoretizată în 1878

Dincolo de clasificarea sa, durata șederii obiectului în apropierea Pământului este cea care atrage atenția cercetătorilor.

2026 QQ8 va rămâne capturat gravitațional timp de aproximativ 7,5 luni, o perioadă neobișnuit de lungă. Prin comparație, două obiecte identificate anterior, 2022 NX1 și 2024 PT5, au rămas în această situație aproximativ o lună fiecare.

Potrivit modelelor teoretice, durata plasează 2026 QQ8 în categoria celor mai longevive 0,3% dintre corpurile capturate temporar de Pământ.

Explicația ar putea fi legată de o configurație orbitală propusă în 1878 de astronomul și matematicianul american George William Hill, cunoscută drept „orbita de lunare maximă”.

Într-un sistem de referință care se rotește odată cu Pământul în jurul Soarelui, un obiect aflat pe o asemenea traiectorie poate părea aproape staționar în anumite regiuni ale spațiului, situate la aproximativ 90 de grade față de direcția Soarelui. Aceste zone sunt cunoscute sub denumirea de cuadraturi.

2026 QQ8 reprezintă prima dovadă observațională a existenței unor astfel de orbite, potrivit cercetătorilor.

Obiectul este doar al cincilea însoțitor natural temporar al Pământului descoperit până acum și al patrulea identificat după 2020. Modelele teoretice sugerează însă că planeta ar putea avea cel puțin un astfel de corp în orice moment.

Astronomii se așteaptă ca viitorul Observator Vera C. Rubin să faciliteze identificarea unui număr mai mare de astfel de obiecte, prin monitorizarea sistematică a cerului.