Pământul are temporar o a doua Lună. Astronomii au confirmat descoperirea unui asteroid care va rămâne până în ianuarie 2027

Corpul ceresc, denumit 2026 QQ8, are un diametru estimat la aproximativ doi metri și ar urma să rămână în apropierea planetei noastre până în ianuarie 2027, potrivit publicației științifice Live Science.

Asteroidul a fost observat pentru prima dată în august

Obiectul cosmic ar fi fost capturat temporar de gravitația Pământului în luna aprilie 2026, însă a fost identificat abia în august de cercetătorul maghiar Krisztián Sárneczky.

Descoperirea a fost raportată oficial la 29 octombrie de Minor Planet Center, instituție aflată sub egida Uniunii Astronomice Internaționale (IAU), responsabilă de înregistrarea și confirmarea obiectelor mici din Sistemul Solar.

Asteroidul a primit denumirea 2026 QQ8 și este considerat un companion temporar al Pământului.

Potrivit estimărilor astronomilor, acesta va continua să se afle în apropierea planetei noastre pe parcursul sărbătorilor de iarnă, urmând să se îndepărteze în ianuarie 2027.

Spre deosebire de Lună, satelitul natural permanent al Pământului, astfel de obiecte nu rămân capturate pentru perioade îndelungate.

Există riscul ca asteroidul să lovească Pământul?

Dimensiunile reduse ale asteroidului 2026 QQ8 fac ca acesta să nu reprezinte o amenințare semnificativă pentru planetă, potrivit cercetătorilor citați de Live Science.

Corpul ceresc are un diametru de aproximativ doi metri, iar în cazul unei eventuale pătrunderi în atmosfera terestră, cel mai probabil s-ar dezintegra.

În prezent, asteroidul se află la o distanță echivalentă cu aproximativ o dată și jumătate distanța medie dintre Pământ și Lună.

Astronomii consideră că probabilitatea unei apropieri periculoase este redusă.

2026 QQ8 aparține categoriei asteroizilor Aten, obiecte care se deplasează în jurul Soarelui pe orbite cu semiaxa mare mai mică decât cea a Pământului și care pot intersecta orbita planetei noastre.

Asteroidul efectuează o revoluție completă în jurul Soarelui în aproximativ 359 de zile și se apropie de Pământ la intervale de circa zece ani.

Pământul poate avea mai multe „mini-Luni”

Fenomenul capturării temporare a unor asteroizi nu este neobișnuit.

Unul dintre primele obiecte de acest tip identificate de astronomi a fost 1991 VG, descoperit în noiembrie 1991, cu un diametru estimat la aproximativ zece metri.

Cercetările sugerează că Pământul poate avea frecvent mici companioni cosmici temporari, mulți dintre aceștia fiind dificil de observat din cauza dimensiunilor reduse.

Majoritatea rămân în apropierea planetei mai puțin de un an, însă unele obiecte pot fi influențate de gravitația terestră timp de mai multe decenii.

Aceste corpuri cerești oferă astronomilor oportunitatea de a studia interacțiunile gravitaționale dintre Pământ și asteroizii care traversează regiunea interioară a Sistemului Solar.

Noile telescoape ar putea descoperi milioane de obiecte cosmice

Specialiștii se așteaptă ca numărul mini-Lunilor identificate să crească odată cu utilizarea unor observatoare astronomice de nouă generație.

Printre acestea se numără Observatorul Vera C. Rubin din Chile, care a început să funcționeze în 2026 și poate monitoriza cerul emisferei sudice la intervale de câteva zile.

Pe parcursul misiunii sale planificate pentru zece ani, observatorul ar urma să detecteze milioane de obiecte aflate în mișcare, necunoscute până în prezent.

Datele obținute ar putea permite identificarea mai rapidă a asteroizilor care se apropie de Pământ, precum și o mai bună înțelegere a fenomenelor prin care unele dintre aceste corpuri devin sateliți temporari ai planetei.