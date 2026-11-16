La ce oră e bine să aerisești casa iarna: dormitorul, bucătăria și baia au momente diferite

Pentru aerisirea casei iarna, câteva deschideri complete ale ferestrelor, de câteva minute, sunt mai eficiente decât un geam rabatat ore în șir, potrivit Mypersonaltrainer.

Publicația scrie că ora aleasă influențează cât de multă căldură pierzi, cât de umed rămâne aerul și câte particule fine intră în casă din exterior.

De ce se strică aerul în casă iarna

Cu ferestrele închise, în încăperi se adună dioxid de carbon, umezeală, compuși volatili eliberați de mobilă și detergenți, dar și virusuri respiratorii. Nivelurile ridicate de dioxid de carbon sunt asociate cu durerile de cap, oboseala și scăderea concentrării.

Organizația Mondială a Sănătății arată că mulți dintre agenții biologici din aerul interior apar din cauza umezelii și a ventilației insuficiente. Potrivit OMS, locatarii au responsabilitatea să folosească apa, încălzirea și aerisirea astfel încât să evite excesul de umiditate.

Când deschizi geamul, cameră cu cameră

Dormitorul se aerisește imediat după trezire. După o noapte cu geamul închis, umiditatea și dioxidul de carbon sunt la cel mai înalt nivel. Agenția germană de mediu (Umweltbundesamt) recomandă ca dormitorul să fie aerisit dimineața, după trezire, 5 – 10 minute, cu fereastra larg deschisă.

În bucătărie și în baie, ferestrele ar trebui deschise larg tot 5 – 10 minute, în timpul gătitului sau al dușului și imediat după.

Bucătăria se aerisește după prânz și după cină. Gătitul eliberează vapori și particule ultrafine. Agenția americană pentru protecția mediului (EPA) avertizează că mâncarea arsă produce rapid cantități mari de particule în casă și că o ventilație și o filtrare mai bune în timpul gătitului reduc expunerea.

Sufrageria și camera de lucru se aerisesc la mijlocul zilei. Mijlocul dimineții și începutul după-amiezii ar fi un compromis bun: frigul de afară e mai blând, iar în unele orașe poluarea ar fi mai scăzută decât la primele ore ale dimineții.

Programul de aerisire pe o zi

Sursa citată recomandă între 2 și 4 aerisiri scurte pe zi, de câte 5–10 minute:

dimineața, în dormitoare;

după prânz și după cină, în bucătărie și în zona de zi;

după fiecare duș.

În orașele poluate e bine să eviți orele de vârf din trafic. Persoanele cu astm sau cu alergii la mucegai și acarieni ar trebui să-și stabilească programul de aerisire împreună cu medicul.

Pentru a nu răci toată locuința, închide ușile interioare ale camerei pe care o aerisești. Umweltbundesamt recomandă ca, în sezonul rece, aerisirea să se facă de două-trei ori pe zi, câte aproximativ cinci minute pentru fiecare încăpere. Pe durata aerisirii, caloriferele ar trebui închise, iar după ce închizi geamurile, termostatul se readuce la temperatura obișnuită.