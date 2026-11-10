Mucegaiul apare în colțurile apartamentului? Greșeala pe care mulți o fac iarna și ce trebuie schimbat în locuință

Mucegaiul se dezvoltă mai ales în zonele unde pereții sunt reci, iar aerul circulă greu, scrie Blic. Colțurile camerelor, spațiile din spatele dulapurilor și zonele din jurul ferestrelor sunt printre cele mai vulnerabile. Când aerul cald și umed din interior întâlnește o suprafață rece, vaporii de apă se pot transforma în condens. Dacă peretele rămâne umed suficient timp, apar condițiile favorabile dezvoltării mucegaiului. Problema este întâlnită mai des iarna, când locuințele sunt aerisite mai rar, iar diferența de temperatură dintre interior și exterior crește.

Cât de mare trebuie să fie umiditatea în apartament

Unul dintre cele mai simple instrumente pentru prevenirea mucegaiului este higrometrul, un aparat care măsoară umiditatea aerului. Agenția americană pentru Protecția Mediului (EPA) recomandă menținerea umidității relative sub 60%, ideal între 30% și 50%.

Valorile ridicate, menținute perioade lungi, favorizează condensul și dezvoltarea mucegaiului. Chiar și la o umiditate aparent normală, un perete foarte rece poate acumula apă la suprafață. De aceea, merită verificate atât umiditatea din cameră, cât și zonele în care apar frecvent picături de apă sau pete întunecate.

Dulapul lipit de perete poate agrava problema

O greșeală frecventă este amplasarea mobilierului voluminos direct lângă pereții exteriori. În spatele dulapurilor și al bibliotecilor, aerul circulă mai greu, iar peretele poate rămâne rece și umed. În aceste zone mucegaiul se poate extinde fără să fie observat imediat.

O soluție simplă este lăsarea unui spațiu de câțiva centimetri între mobilier și perete, pentru a permite circulația aerului. Merită verificate periodic și zonele din spatele paturilor, comodurilor și perdelelor groase. Caloriferele nu ar trebui acoperite cu mobilier sau textile care împiedică sau deranjează distribuirea căldurii. Încălzirea neuniformă poate favoriza apariția unor suprafețe reci.

Nu uita de aerisirea după duș și gătit

Gătitul, dușurile fierbinți și uscarea rufelor în apartament eliberează vapori de apă în aer. Dacă umezeala nu este evacuată corect, ea poate ajunge pe ferestre și pereți. Aerisirea scurtă și eficientă, mai ales după activitățile care produc abur sau condens, ajută la reducerea umidității. În bucătărie și baie sunt utile ventilatoarele care evacuează aerul în exterior.

O hotă cu recirculare, care filtrează aerul și îl trimite înapoi în încăpere, nu elimină în același mod vaporii de apă. Recipientele cu sare sau bicarbonat, recomandate uneori pe internet, au o eficiență limitată. Nu pot controla umiditatea unui apartament și nici nu rezolvă condensul de pe pereți. Dacă umiditatea rămâne ridicată, un dezumidificator poate fi o soluție mai eficientă.

Cum se curăță mucegaiul fără să agravezi problema

În cazul suprafețelor dure și al zonelor mici afectate, EPA recomandă îndepărtarea mucegaiului cu apă și detergent, urmată de uscarea completă. Materialele poroase, precum anumite plăci de gips-carton, covoare sau materiale textile, pot fi mai greu de recuperat dacă mucegaiul a pătruns în profunzime. Nu este recomandată simpla acoperire a petelor cu vopsea. Dacă umezeala persistă, mucegaiul poate reapărea.

În plus, produsele de curățare nu trebuie amestecate între ele. Combinarea înălbitorilor pe bază de clor cu amoniac sau cu alte substanțe poate produce vapori toxici. Pentru suprafețe afectate mai mari de aproximativ un metru pătrat, EPA recomandă evaluarea situației potrivit ghidurilor specializate. Persoanele cu astm, afecțiuni respiratorii sau imunitate scăzută ar trebui să evite expunerea în timpul curățării.

Când mucegaiul indică o problemă mai serioasă

Dacă petele reapar mereu în același loc, cauza poate fi diferită de umiditatea produsă în locuință. Infiltrațiile de apă, scurgerile din instalații sau punțile termice pot menține pereții umezi chiar și într-o cameră aerisită corespunzător. O punte termică este o zonă a construcției prin care căldura se pierde mai repede. Suprafața interioară se răcește și devine mai predispusă la condens.

Petele care se extind după ploaie, tencuiala umflată sau vopseaua care se desprinde pot indica o problemă care cere o verificare tehnică amănunțită. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că expunerea la umezeală persistentă și mucegai este asociată cu simptome respiratorii, alergii și agravarea astmului. Pentru petele care reapar după curățare sau pentru pereții permanent umezi, soluția este identificarea și repararea sursei de apă, nu repetarea tratamentelor de suprafață.