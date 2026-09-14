Parchetul laminat și-a pierdut strălucirea? Greșeala pe care o fac mulți când încearcă să-l curețe

Parchetul laminat nu își datorează strălucirea unui strat de ceară sau unei lustruiri aplicate ulterior. Suprafața este protejată de un finisaj care îi conferă aspectul caracteristic, scrie publicația Blic.

În timp, pe acesta se pot acumula reziduuri de detergent, praf și nisip. Apa folosită în exces, bureții abrazivi sau cârpele murdare pot contribui, de asemenea, la deteriorarea suprafeței.

Particulele fine de nisip și praf pot acționa ca abrazivi, provocând zgârieturi foarte mici care fac suprafața să pară tot mai mată. Tocmai de aceea, parchetul laminat nu ar trebui tratat la fel ca parchetul din lemn natural.

Prea multă apă poate face mai mult rău decât bine

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea unei cantități mari de apă la spălare. Parchetul laminat nu este conceput pentru a fi îmbibat. Dacă apa ajunge între plăci, acestea se pot umfla, iar marginile se pot ridica sau deforma.

Cea mai sigură variantă este folosirea unui mop sau a unei lavete doar ușor umede. Lichidele vărsate accidental, precum apa, cafeaua sau sucul, ar trebui șterse cât mai repede.

Atenție și la mopurile cu abur. Combinația dintre căldură și umezeală poate împinge apa sub plăcile de parchet laminat și poate favoriza apariția unor probleme precum umezeala persistentă sau mucegaiul.

Oțetul nu trebuie folosit în exces

Oțetul este unul dintre cele mai cunoscute produse pentru curățarea naturală a casei, însă nici acesta nu este lipsit de riscuri pentru parchetul laminat.

Într-o concentrație prea mare, aciditatea poate face suprafața să devină mată. Dacă este folosit, soluția trebuie diluată, iar înainte de aplicarea pe întreaga podea este recomandată testarea într-o zonă mai puțin vizibilă.

Nici bicarbonatul de sodiu nu este o alegere ideală. Particulele sale pot avea un efect abraziv asupra finisajului. De asemenea, ar trebui evitate înălbitorul, amoniacul și produsele agresive pe bază de citrice.

Ceara poate avea efectul opus

Un alt reflex este folosirea cerii sau a produselor de lustruit destinate pardoselilor din lemn. Pe parchetul laminat, acestea pot lăsa un strat lipicios care atrage praful și poate face suprafața să pară și mai ternă în timp.

Prin urmare, pentru a reda aspectul podelei nu este neapărat nevoie de un produs special de lustruire. În multe situații, cheia este îndepărtarea corectă a reziduurilor fără deteriorarea finisajului existent.

Și frecarea agresivă poate lăsa urme

Când apare o pată dificilă, tentația este să frecați cât mai tare. Este însă o altă metodă care poate agrava problema. Prosoapele de hârtie sau materialele aspre pot produce zgârieturi fine. O lavetă moale din microfibră este o variantă mai potrivită.

Înainte de spălarea podelei, este important să fie îndepărtate praful, nisipul și celelalte particule de murdărie. Dacă aspiratorul are o perie rotativă care poate zgâria suprafața, aceasta ar trebui dezactivată.

Metoda simplă pentru o curățare mai blândă

După îndepărtarea murdăriei uscate, poate fi folosit un produs cu pH neutru destinat special parchetului laminat. Sursa recomandă și o soluție simplă pe bază de oțet: aproximativ o cană de oțet alb la 3,8 litri de apă caldă, cu posibilitatea de a adăuga câteva picături de detergent de vase blând.

Și în acest caz, este recomandată testarea prealabilă pe o suprafață mică și mai puțin vizibilă. Un detaliu important este modul de aplicare. Soluția nu trebuie turnată direct pe podea.

Mai bine pulverizați o cantitate mică pe o lavetă sau pe o zonă restrânsă și ștergeți cu un mop moale ori cu o lavetă din microfibră. Pentru petele lipicioase, soluția poate fi aplicată direct pe lavetă și folosită local.

Pasul care nu trebuie să lipsească după spălare

După curățare, parchetul laminat trebuie uscat imediat. Este recomandat să lucrați pe suprafețe mici și să ștergeți fiecare zonă cu o lavetă curată și uscată din microfibră înainte de a trece mai departe.

Astfel este redus riscul ca apa să rămână pe suprafață sau să pătrundă între plăci și sunt prevenite și petele lăsate de apă. Iar aici apare și trucul simplu pentru redarea strălucirii: după ce podeaua este complet curată și uscată, suprafața poate fi lustruită ușor cu o lavetă uscată din microfibră.

Nu este nevoie de ceară, ulei sau alte produse de lustruire. Frecarea delicată cu o lavetă curată poate reda aspectul reflectorizant al finisajului.

Cum păstrezi parchetul laminat strălucitor mai mult timp

Prevenția este mai simplă decât repararea unei suprafețe deja deteriorate. Picioarele scaunelor și ale meselor pot fi protejate cu plăcuțe de pâslă pentru a evita zgârieturile. În zonele cu trafic intens pot fi folosite covoare sau alei, mai ales acolo unde se aduce frecvent nisip de afară.

Ștergerea regulată a prafului este, de asemenea, importantă. Particulele fine care ajung sub încălțăminte pot acționa ca niște abrazivi și pot deteriora treptat finisajul. Curățarea uscată poate fi făcută de două-trei ori pe săptămână, iar ștergerea cu mopul ușor umed aproximativ o dată la una-două săptămâni, în funcție de traficul din locuință.