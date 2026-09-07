Greșeala pe care aproape toată lumea o face când fierbe pastele. Ce trebuie să faci pentru a ieși perfecte

Una dintre cele mai importante este cantitatea de apă folosită. Dacă pui prea puțină apă într-o oală aglomerată cu paste, amidonul eliberat în timpul fierberii se concentrează, iar pastele pot deveni lipicioase.

Câtă apă trebuie să folosești pentru paste

Pentru ca pastele să fiarbă uniform, este recomandat să folosești o oală suficient de mare și o cantitate generoasă de apă.

Ca regulă simplă, pentru 100 de grame de paste se poate folosi aproximativ 1 litru de apă. Dacă prepari o cantitate mai mare, este important ca pastele să aibă suficient spațiu pentru a fierbe fără să se lipească între ele.

Apa trebuie să ajungă la fierbere înainte să adaugi pastele.

Nu pune pastele înainte ca apa să fiarbă

O altă greșeală frecventă este adăugarea pastelor într-o oală în care apa este doar fierbinte, dar nu fierbe propriu-zis.

După ce apa începe să fiarbă, adaugă sarea și apoi pastele. Amestecă în primele minute pentru a preveni lipirea lor.

Când trebuie pusă sarea

Sarea se adaugă în apa de fierbere, nu după ce pastele au fost deja scoase din oală.

Aceasta este una dintre puținele ocazii în care poți asezona pastele chiar înainte de prepararea propriu-zisă. Apa trebuie să fie suficient de sărată pentru ca pastele să capete gust în timpul fierberii.

Nu te baza doar pe timpul de pe ambalaj

Timpul indicat pe ambalaj este un punct de plecare, nu o regulă absolută.

Dacă vrei paste al dente, începe să le verifici cu aproximativ 1-2 minute înainte de timpul recomandat. Textura trebuie să fie fermă, dar pastele nu trebuie să fie tari în interior.

Un truc simplu este să guști o bucată înainte să oprești focul.

Greșeala pe care o fac mulți după fierbere: spală pastele

Dacă pregătești paste cu sos, nu este nevoie să le clătești sub jet de apă rece.

Prin clătire îndepărtezi amidonul de la suprafața pastelor, iar acesta poate ajuta sosul să adere mai bine la paste.

Există însă situații în care clătirea este utilă, de exemplu atunci când prepari salată de paste și vrei să oprești procesul de gătire și să răcești rapid pastele.

Nu arunca toată apa în care au fiert pastele

Apa în care au fiert pastele conține amidon și poate fi folosită pentru ajustarea sosului.

Înainte să scurgi pastele, păstrează o cană cu apă. Dacă sosul este prea gros, poți adăuga treptat câteva linguri din această apă și amesteca până obții consistența dorită.