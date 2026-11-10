Aproximativ 200 de elevi, evacuați de la un liceu din Craiova după fisurarea unei conducte de gaze

Aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice au fost evacuați preventiv, marți, de la Liceul „Petreache Trișcu” din Craiova, după ce o conductă de gaze a fost fisurată în urma unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator, a anunțat ISU Dolj.