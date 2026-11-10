Aproximativ 200 de elevi, evacuați de la un liceu din Craiova după fisurarea unei conducte de gaze

Pompierii intervin la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj CBRN. Zona a fost delimitată pentru prevenirea unor situații de urgență.
Evacuarea a vizat șase săli de clasă, aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice.
Echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a oprit alimentarea pe conducta afectată.
ISU Dolj anunță că fisurarea conductei a avut loc ca urmare a unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator.
Pompierii continuă intervenția pentru asigurarea măsurilor de prevenire și protecție a persoanelor aflate în zonă.