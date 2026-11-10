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Aproximativ 200 de elevi, evacuați de la un liceu din Craiova după fisurarea unei conducte de gaze

Aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice au fost evacuați preventiv, marți, de la Liceul „Petreache Trișcu” din Craiova, după ce o conductă de gaze a fost fisurată în urma unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator, a anunțat ISU Dolj.
Aproximativ 200 de elevi, evacuați de la un liceu din Craiova după fisurarea unei conducte de gaze
Foto: ISU Dolj
Cosmin Pirv
10 nov. 2026, 09:22, Social
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Pompierii intervin la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj CBRN. Zona a fost delimitată pentru prevenirea unor situații de urgență.

Evacuarea a vizat șase săli de clasă, aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice.

Echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a oprit alimentarea pe conducta afectată.

ISU Dolj anunță că fisurarea conductei a avut loc ca urmare a unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator.

Pompierii continuă intervenția pentru asigurarea măsurilor de prevenire și protecție a persoanelor aflate în zonă.

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