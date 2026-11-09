Bergerat Monnoyeur își consolidează proximitatea față de clienții din Oltenia prin deschiderea sediului de la Craiova

Bergerat Monnoyeur România, dealerul Cat în România, anunță deschiderea sediului său din Ișalnița, județul Dolj. Noua locație marchează o etapă importantă în consolidarea prezenței companiei în Oltenia și susține strategia Bergerat Monnoyeur de a fi mai aproape de clienți, de proiectele acestora și de realitățile fiecărei afaceri.

Situat în Ișalnița, Strada Tudor Vladimirescu nr. 123A, județul Dolj, sediul va funcționa ca un punct regional de dialog, consultanță și suport pentru clienți, facilitând accesul acestora la expertiza și la soluțiile integrate Bergerat Monnoyeur.

Sub mesajul „Investim în viitor. Investim în proximitate”, deschiderea noii locații reflectă direcția strategică a companiei: trecerea de la o abordare centrată pe produse la una construită în jurul nevoilor reale ale clientului, al valorii create pe termen lung și al parteneriatelor durabile.

Proximitatea, parte din soluția oferită clientului

Pentru Bergerat Monnoyeur, proximitatea înseamnă mai mult decât prezență geografică. Înseamnă cunoașterea contextului local, dialog direct, consultanță aplicată și capacitatea de a răspunde mai rapid nevoilor operaționale ale clienților.

Noua locație va include un atelier destinat reparațiilor ușoare și intervențiilor rapide, care va completa activitatea echipelor mobile de service deja operaționale în regiune. Astfel, clienții vor avea acces la un punct local suplimentar de suport pentru anumite intervenții, în funcție de natura și complexitatea lucrărilor necesare.

Această abordare urmărește să reducă timpul de răspuns și să contribuie la menținerea utilajelor în funcțiune, un aspect esențial pentru productivitatea și continuitatea proiectelor clienților.

„Deschiderea sediului de la Craiova este, înainte de toate, despre viitor și despre modul în care vrem să construim relația cu clienții noștri. Ne dorim să fim mai aproape, să înțelegem mai bine provocările fiecărei afaceri și să răspundem prin expertiză, soluții relevante și parteneriate pe termen lung. Nu este doar despre ce oferim, ci despre valoarea pe care o construim împreună cu fiecare client”, a declarat Franck Quertier, Director General Bergerat Monnoyeur România.

De la produse, la soluții construite în jurul afacerii clientului

Bergerat Monnoyeur își dezvoltă relația cu clienții pornind de la o întrebare esențială: care este rezultatul de care aceștia au nevoie?

Răspunsul nu se limitează la alegerea unui utilaj. O soluție potrivită poate integra echipamente noi, de ocazie sau pentru închiriere, finanțare, service, piese de schimb, mentenanță, tehnologie, monitorizarea flotei și consultanță specializată. Obiectivul este susținerea productivității, a disponibilității utilajelor, a controlului costurilor și a rentabilității investiției.

Diferența este creată de expertiza echipelor Bergerat Monnoyeur, care analizează specificul fiecărui proiect și construiesc soluția potrivită împreună cu clientul. Compania urmărește astfel să evolueze constant de la rolul de furnizor de produse, la cel de partener care contribuie la performanța și dezvoltarea afacerii clientului.

„Proximitatea ne ajută să înțelegem mai bine realitatea din teren și să răspundem mai rapid. Prin noul sediu, completăm activitatea echipelor noastre mobile cu un atelier pentru reparații ușoare și intervenții rapide. Cel mai important este însă că le oferim clienților un punct regional în care pot găsi oameni care le cunosc activitatea, expertiză și soluții adaptate proiectelor lor”, a declarat Mihai Pamfil, Manager Regional Bergerat Monnoyeur România.

Expertiză și flexibilitate pentru fiecare etapă a proiectului

Clienții din regiune au acces la un ecosistem complet de soluții, de la alegerea configurației potrivite și identificarea modalității optime de utilizare sau finanțare, până la serviciile necesare pe întreaga durată de viață a echipamentului.

În funcție de nevoile proiectului, Bergerat Monnoyeur oferă utilaje noi și de ocazie, închiriere pe termen scurt sau lung, închiriere cu posibilitate de cumpărare, soluții de finanțare, suport tehnic, mentenanță preventivă, piese de schimb și tehnologii pentru monitorizarea și optimizarea flotelor.

Această flexibilitate le permite clienților să aleagă nu doar un echipament, ci formula care răspunde cel mai bine obiectivelor, ritmului de dezvoltare și resurselor disponibile.

Un parteneriat construit pe încredere

Bergerat Monnoyeur are o prezență de 35 de ani în România. Experiența acumulată în această perioadă, expertiza Grupului Monnoyeur și tehnologia Caterpillar sunt puse în serviciul clienților prin soluții adaptate și suport oferit pe termen lung.

Deschiderea sediului de la Craiova continuă această evoluție și pregătește viitorul relației dintre Bergerat Monnoyeur și clienții din Oltenia: o relație bazată pe apropiere, înțelegerea afacerii, disponibilitate și capacitatea de a construi împreună soluția potrivită.

Oamenii construiesc relații.

Relațiile construiesc încredere.

Încrederea construiește parteneriate durabile.

Mulțumim, Oltenia!

Despre Bergerat Monnoyeur

Bergerat Monnoyeur este distribuitorul autorizat Caterpillar în România, oferind o gamă completă de utilaje și echipamente pentru construcții, infrastructură și industrie, precum și servicii de întreținere, reparații, piese de schimb, închiriere și soluții de finanțare. Compania este prezentă pe piața din România din 1991 și face parte din Grupul Monnoyeur, cu o experiență de peste 120 de ani în domeniul echipamentelor și serviciilor pentru profesioniști.

Prin intermediul companiilor și diviziilor sale, grupul oferă și soluții complementare pentru energie, tehnologii de ghidare și control al utilajelor, topografie și managementul flotelor.

Despre Grupul Monnoyeur:

Monnoyeur este o afacere de familie fondată în 1906, operând în 24 țări pe 5 continente, ce numără astăzi aproape 9000 de colaboratori, înregistrând o cifră de afaceri de peste 3,4 miliarde de Euro în 2025. Grupul Monnoyeur activează în domeniul construcțiilor, al logisticii, producției de energie și motorizare și al agriculturii, oferind inclusiv soluții de transport și digitalizare și având relații de parteneriat și de colaborare cu branduri de renume mondial, precum Caterpillar, John Deere, Trimble, Autocad și Mitsubishi.

Este prezent în România prin companiile: Bergerat Monnoyeur, IPSO Agricultură și SITECH.

Bergerat Monnoyeur

Partener Caterpillar de aproape 100 ani, Bergerat Monnoyeur și-a orientat mereu strategia de afaceri în jurul serviciilor și satisfacției clientului. Prin combinarea flexibilității și expertizei unei afaceri de familie cu capacitatea Caterpillar pentru inovație și dezvoltare, Bergerat Monnoyeur s-a consacrat ca fiind un partener de referință pentru profesioniștii din construcții, prin intermediul unei oferte unice pe piață, prin amploarea gamei sale de utilaje, cu peste 300 de referințe de catalog și o gamă completă de atașamente de lucru.

Compania Bergerat Monnoyeur este unică prin calitatea și eficiența soluțiilor oferite – comercializarea și închirierea de utilaje noi și second-hand, recondiționare utilaje, finanțare și consultanță. Pentru informații suplimentare, accesați: www.bm-cat.com/ro sau urmăriți-ne pe canalele de socializare după indiciul #bergeratmonnoyeur.

Eneria este specializată în furnizarea de soluţii de producere a energiei electrice, asigurând distribuția, instalarea și întreținerea motoarelor și generatoarelor Cat, cu rol activ în dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii de energii sustenabile. Mai multe detalii despre soluțiile noastre pe www.eneria.ro.

Despre Caterpillar Inc.:

Cu o cifră de afaceri de peste 67,6 miliarde de dolari în 2025, Caterpillar Inc. este cel mai important producător mondial de echipamente de construcții și minerit, motoare diesel și pe gaz natural pentru utilaje, turbine industriale și locomotive diesel-electrice. De peste 101 ani, ajutăm clienții să construiască o lume mai bună și suntem angajați în contribuția la un viitor cu emisii reduse de carbon. Produsele și serviciile noastre inovatoare, susținute de rețeaua noastră globală de distribuitori, oferă o valoare adăugată excepțională care îi ajută pe clienți să aibă succes. Caterpillar operează pe toate continentele, funcționând prin trei segmente principale – Construcții, Industriile Extractive și Energie & Transport – oferind, în plus, servicii financiare competitive prin segmentul de Produse Financiare.

Mai multe informații despre ultimele soluții Bergerat Monnoyeur pe: https://bm-cat.com/ro/noutati-bm/