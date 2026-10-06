Symfonia România finalizează integrarea și operează din 1 octombrie sub un singur nume

După unificarea operațiunilor sub o conducere comună, companiile locale preluate de Symfonia Group în 2024 și 2025 au fuzionat și adoptă numele grupului. Symfonia România reunește sub o singură identitate publică și juridică soluții de ERP, salarizare și software pentru sănătate și pharma.

Softeh Plus și NextUp, companii românești de software achiziționate de Symfonia Group în 2024, respectiv 2025, operează din 1 octombrie 2026 sub numele Symfonia România. Schimbarea vine după ce Symfonia Group a unificat în iunie operațiunile sub o singură conducere, coordonată de Roxana Epure, CEO Symfonia România, și face vizibilă pentru clienți și parteneri o organizație care lucrează deja ca o singură echipă. Cele două companii au fuzionat juridic, iar de la 1 octombrie compania rezultată semnează facturi, contracte și documente oficiale ca Symfonia România. Contractele în vigoare se transferă automat către Symfonia România, fără demersuri din partea clienților.

Ecosistemul software al Symfonia România reunește produse integrate pentru spitale, alături de soluții ERP și salarizare pentru IMM-uri și pentru clienți din retail farmaceutic, construcții, asigurări, producție sau servicii. Peste 6.000 de IMM-uri și 8 dintre cele mai mari 10 spitale private din țară folosesc soluțiile Symfonia România, cu care lucrează zilnic peste 30.000 de utilizatori.

Numele comun consolidează poziția companiei pe piața locală. Symfonia România se prezintă de acum ca un singur furnizor, cu un portofoliu care acoperă atât nevoile specifice ale sectorului medical și pharma, cât și administrarea financiară și a personalului pentru companii din alte industrii. Concret, adresele de email ale echipelor trec pe domeniul @symfonia.ro, website-ul și conturile de social media se reunesc sub numele Symfonia România, în timp ce produsele, echipele de implementare și suport, precum și persoanele de contact ale clienților rămân neschimbate. Echipa Symfonia România numără în prezent aproape 200 de angajați.

„Clienții noștri lucrează deja de câteva luni cu o singură echipă, iar de la 1 octombrie acest lucru se vede și în numele pe care îl purtăm, în felul în care ne prezentăm în piață și în statutul nostru juridic. Symfonia România ne permite să ne adresăm pieței cu o singură voce și cu o ofertă completă. Pentru companiile cu care colaborăm, asta înseamnă un interlocutor care le cunoaște activitatea în ansamblu și le poate propune soluții pentru mai multe zone ale afacerii. Ne păstrăm aceeași abordare pragmatică, ca furnizor de produse software construite alături de clienți și actualizate în ritmul schimbărilor legislative”, a declarat Roxana Epure, CEO Symfonia România.

„Un nume comun în Polonia și în România reflectă aceleași standarde de tehnologie și inovație și aceeași ambiție pe ambele piețe. Piața românească de software pentru business rămâne fragmentată, iar o bună parte din mediul privat local este încă la începutul procesului de digitalizare. Asta creează o oportunitate reală pentru un jucător care poate acoperi mai multe domenii și care înțelege specificul fiecăruia. Symfonia România este baza pe care vrem să creștem în continuare, atât prin echipele și produsele existente, cât și prin noi achiziții”, a declarat Piotr Ciski, CEO Symfonia Group.

La nivelul grupului, oferta din România este completată de soluțiile Setrio pentru farmacii, clinici, producători și distribuitori. Symfonia Group a anunțat achiziția Setrio în septembrie 2026, iar compania își păstrează numele pe durata perioadei de tranziție, de circa 12-18 luni. Decizia are rolul de a asigura continuitatea pentru clienții Setrio, care lucrează în continuare cu aceleași produse, echipe și persoane de contact.

Pentru clienții săi, Symfonia România combină peste 30 de ani de experiență pe specificul pieței și al legislației din România cu tehnologia și resursele unui grup regional. Pe această bază, compania își propune să-și consolideze poziția în România și să ducă expertiza dezvoltată aici și pe alte piețe din regiune.

Despre Symfonia Group

Symfonia Group este o companie poloneză de software de încredere, cu o istorie de peste 30 de ani și sediul central în Varșovia. Sprijină peste 55.000 de companii și firme de contabilitate din Europa Centrală cu soluții ERP, financiare, de salarizare și de resurse umane, esențiale pentru activitatea acestora, în sectoare diverse, printre care producție, construcții, retail, servicii, sănătate, farmacie și sectorul public. De asemenea, oferă municipalităților și instituțiilor publice din Polonia soluții dedicate de ERP, management al documentelor, taxare și facturare electronică.

Susținută de Accel-KKR și MidEuropa, Symfonia Group și-a propus să devină furnizorul de software de referință al Europei Centrale, prin inovație nativ cloud și capabilități bazate pe AI, care ajută companiile locale să lucreze mai inteligent, să rămână conforme cu reglementările și să crească în siguranță.

Ce diferențiază Symfonia este înțelegerea în profunzime a cadrului de reglementare local și a nevoilor reale ale companiilor, inclusiv ale firmelor de contabilitate din regiune, dublată de un portofoliu integrat care merge dincolo de software și include educație, comunitate și Fundația Symfonia. Un ecosistem solid de parteneri, cu alianțe tehnologice care includ Microsoft și AWS, precum și o echipă dedicată de servicii profesionale, cu expertiză atât pe produse, cât și pe reglementări, asigură fiecărui client un partener de business real.

Despre Symfonia România

Symfonia România este compania locală a Symfonia Group, grup polonez de software pentru administrarea afacerilor. Compania s-a format prin fuziunea Softeh Plus, fondată în 1993, și NextUp, fondată în 1991, și este condusă de Roxana Epure, în calitate de CEO. Symfonia România dezvoltă soluții de ERP, salarizare și resurse umane, precum și aplicații dedicate unor industrii specifice precum sănătate și pharma, construite pe specificul pieței și al legislației din România.