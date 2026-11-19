Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființare, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) deschide o nouă etapă de colaborare pentru viitorul sănătății în România, prin semnarea unui protocol cu Colegiul Medicilor din România și propunerea constituirii Consiliului pentru Științele Vieții, o platformă de dialog strategic care va reuni autorități, mediul academic, medici, pacienți și industria farmaceutică inovatoare.

România are oportunitatea de a transforma sănătatea și științele vieții într-un motor de dezvoltare economică și competitivitate, prin politici publice care să stimuleze investițiile în cercetare, să accelereze accesul pacienților la tratamente inovatoare și să consolideze capacitatea sistemului de sănătate. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale ale ARPIM Forum 2026: Inovația care duce sănătatea mai departe, organizat de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților române și europene, ai comunității medicale, mediului academic, industriei farmaceutice și organizațiilor de pacienți, într-un dialog despre viitorul sănătății și rolul inovației în dezvoltarea economiei României. Forumul a marcat două direcții importante pentru viitor: semnarea unui Protocol de Colaborare între ARPIM și Colegiul Medicilor din România (CMR) și propunerea unei platforme de dialog strategic, Consiliul Național pentru Științele Vieții, care să reunească expertiza și resursele actorilor relevanți pentru modernizarea sistemului de sănătate.

Accesul la inovație, finanțarea și prevenția – priorități comune pentru România

Deși progresele medicale au îmbunătățit diagnosticul și tratamentul multor boli, iar din 1996 până astăzi terapiile inovatoare au ajuns la aproximativ 6 milioane de pacienți din România. România se confruntă în continuare cu trei decalaje majore: accesul întârziat la inovație, investițiile reduse în medicamente și un sistem de sănătate prea concentrat pe spitale, în detrimentul asistenței primare.

Potrivit indicatorului Patients W.A.I.T. 2025, doar 28 dintre cele 168 de medicamente noi aprobate în UE în perioada 2021–2024 erau disponibile în România (17%, față de aproximativ 46% la nivel european). Timpul mediu până la disponibilitate era de 1.110 zile, față de 597 de zile în UE – o diferență de 513 zile, peste trei ani de la autorizarea europeană. În prezent, peste 47.000 de pacienți așteaptă terapii deja evaluate pozitiv de ANMDMR, dar încă necompensate; de aceea, un calendar clar și predictibil de actualizare a Listei de medicamente compensate este o prioritate.

România investește în medicamente doar 138 de euro net pe locuitor, comparativ cu media europeană de 487 de euro. Totodată, 44% din cheltuielile pentru sănătate merg către spitale, față de media OCDE de 39%, în timp ce asistența primară primește doar 9%, comparativ cu 14% în OCDE.

Aceste dezechilibre îngreunează accesul la tratamente moderne, prevenție și diagnostic timpuriu și afectează eficiența și competitivitatea sistemului de sănătate. Indicatorii de sănătate arată cât poate câștiga sistemul din prevenție, diagnostic timpuriu și acces la tratamente moderne: România are cea mai ridicată mortalitate tratabilă din UE (215 decese la 100.000 de locuitori, față de 90 în medie în UE).

Reducerea acestor decalaje presupune o abordare mai amplă, care să combine finanțarea predictibilă a medicamentelor cu prevenția, diagnosticul timpuriu, modernizarea proceselor de evaluare și acces la tratamente, precum și dezvoltarea cercetării clinice. În același timp, investițiile în sănătate trebuie privite și prin beneficiile pe termen lung pentru productivitatea populației, reziliența economică și atractivitatea României pentru investiții. Aceste direcții se regăsesc și în Programul de guvernare, un semnal că dialogul dintre autorități, medici, pacienți și industrie funcționează. Pasul următor este transpunerea lor în calendare și rezultate concrete pentru pacienți.

„După 30 de ani în care ARPIM a contribuit la dezvoltarea sistemului de sănătate și la îmbunătățirea accesului la tratamente, vrem ca această aniversare să fie un punct de plecare pentru ceea ce putem construi împreună pentru următorii 30 de ani. România și sistemul de sănătate au nevoie de o viziune pe termen lung, în care sănătatea să fie privită nu doar ca o cheltuială bugetară, ci ca o investiție în oameni, în productivitate și în dezvoltarea economică. Prin parteneriatul cu Colegiul Medicilor din România și prin propunerea unei platforme de dialog strategic pentru științele vieții, ne dorim să aducem împreună industria, comunitatea medicală, mediul academic și organizațiile de pacienți, într-o coaliție pentru viitorul sănătății în România. Obiectivul nostru este să transformăm dialogul în măsuri concrete, care să accelereze accesul pacienților la inovație și să facă România mai atractivă pentru investiții în cercetare și dezvoltare”, a declarat Dr. Radu Rășinar, Președinte ARPIM.

Un nou parteneriat, pentru a aduce inovația mai aproape de pacienți

Parteneriatul semnat cu Colegiul Medicilor din România reprezintă un prim pas, esențial, în această direcție strategică și creează un cadru pentru consolidarea dialogului și schimbului de expertiză dintre industria farmaceutică inovatoare și profesioniștii din sănătate. Colaborarea urmărește identificarea unor soluții adaptate nevoilor pacienților, pornind de la rolul esențial al medicilor în integrarea progresului științific în practica medicală, cu respectarea independenței profesionale și a principiilor etice.

„Știința și inovația duc medicina mai departe atunci când descoperirile sunt verificate riguros, iar rezultatele cercetării se traduc în decizii mai bune pentru pacienți. Pentru un pacient, o descoperire poate însemna un diagnostic pus mai devreme. Pentru altul, poate însemna o nouă opțiune de tratament atunci când terapiile disponibile până atunci nu îl mai ajută. Acestea sunt rezultatele care dau sens cercetării. De la aceste direcții pornește și colaborarea căreia îi punem astăzi bazele prin semnarea protocolului dintre Colegiul Medicilor din România și ARPIM. Prin această colaborare, ne propunem să susținem cercetarea și medicina bazată pe dovezi, să combatem dezinformarea și să aducem mai aproape de oameni informații medicale pe care le pot înțelege și folosi. Colaborarea se bazează pe trei principii clare: transparența, independența deciziei medicale și prioritatea interesului pacientului”, a declarat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Președintele Colegiului Medicilor din România.

O platformă de dialog strategic pentru Științele Vieții, cu investiții în cercetare și acces la tratamente

În paralel, propunerea ARPIM privind unei platforme de dialog strategic, Consiliul Național pentru Științele Vieții, urmărește să faciliteze cooperarea între autorități, mediul academic, cercetători, industria farmaceutică, profesioniștii din sănătate și reprezentanții pacienților, pentru conturarea unei viziuni integrate pentru România, care să conecteze politicile de sănătate cu cele din domeniul cercetării, educației și economiei. Inițiativa vine în contextul Strategiei Europene pentru Științele Vieții, lansată de Comisia Europeană în 2025. Printre prioritățile avute în vedere se numără atragerea investițiilor în studii clinice și biotehnologie, dezvoltarea infrastructurii de cercetare și îmbunătățirea accesului la tratamente inovatoare.

Din perspectiva organizațiilor de pacienți, valoarea acestor inițiative va depinde de măsura în care ele se vor traduce în schimbări concrete în parcursul medical, de la diagnostic până la începerea și continuitatea tratamentului.

„Pentru pacienți, inovația contează atunci când ajunge efectiv la cei care au nevoie de ea. Nu este suficient ca un tratament să fie aprobat în Europa dacă pacienții din România trebuie să aștepte ani pentru a avea acces la el. Avem nevoie de prevenție, diagnostic timpuriu și tratamente moderne, indiferent de boală sau de locul în care trăiește pacientul. Dialogul dintre autorități, medici, industrie și organizațiile de pacienți trebuie să ducă la rezultate concrete pentru oameni”, a declarat Radu Gănescu, Președinte Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC).

Înființată în 1996, ARPIM a contribuit de-a lungul celor trei decenii la dezvoltarea dialogului privind politicile de sănătate, accesul la medicamente inovatoare, promovarea standardelor etice și recunoașterea rolului cercetării farmaceutice. ARPIM este un partener de dialog de încredere pentru toate părțile interesate din ecosistemul de sănătate și contribuie la sustenabilitatea și reziliența sistemului prin atragerea de investiții și prin mecanisme de eficientizare. Ediția aniversară a Forumului a oferit și ocazia de a privi către orizontul anului 2040, conturând perspectiva unui sistem de sănătate în care prevenția și diagnosticul timpuriu să aibă un rol mai important, pacienții să beneficieze de acces echitabil și predictibil la tratamente moderne, iar deciziile privind finanțarea și organizarea serviciilor medicale să fie fundamentate pe date și rezultate măsurabile.

Această viziune presupune atât consolidarea capacității sistemului de sănătate de a răspunde nevoilor unei populații în schimbare, cât și valorificarea potențialului României în cercetare, studii clinice și științele vieții.

Surse