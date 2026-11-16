Doi tineri din Oradea au luat argintul în SUA cu un proiect AI pentru cercetarea cancerului

Cei doi au reprezentat România în echipa GoAI, la categoria „AI for Science”.

Potrivit clasamentului publicat de organizatorii competiției, echipa s-a situat pe locul al 17-lea între cele 60 de echipe prezente la finala internațională, rezultat recompensat cu medalia de argint.

Competiția s-a desfășurat în perioada 24-27 septembrie 2026, iar ceremonia de închidere a avut loc la Kresge Auditorium, în cadrul Massachusetts Institute of Technology (MIT), din Cambridge, Massachusetts.

Un proiect care caută puncte vulnerabile în structura proteinelor

În spatele CrypticDiff se află o problemă importantă pentru cercetarea medicală: identificarea unor regiuni ascunse din structura proteinelor, care ar putea deveni ținte pentru viitoare medicamente.

Aceste regiuni, cunoscute în literatura de specialitate drept „cryptic pockets”, nu sunt întotdeauna accesibile.

Ele pot apărea sau deveni vizibile atunci când proteina își schimbă forma, ceea ce face identificarea lor dificilă prin metodele clasice.

Sistemul dezvoltat de cei doi tineri folosește inteligența artificială generativă pentru a explora configurații ale proteinelor și a identifica astfel de regiuni.

Nu înseamnă că au descoperit tratamentul împotriva cancerului, dar e un pas mare înainte

Cercetarea are în vedere inclusiv proteine implicate în procese celulare asociate dezvoltării cancerului.

Printre exemplele analizate se află proteina BRAF, implicată în anumite tipuri de cancer.

Potrivit prezentării tehnice a proiectului, modelul a obținut o îmbunătățire de 21 de puncte procentuale în predicția unor configurații structurale specifice.

Rezultatul nu înseamnă că cei doi au descoperit un medicament sau un tratament împotriva cancerului.

Este un rezultat experimental, care poate oferi cercetătorilor o nouă metodă de explorare a unor posibile ținte terapeutice.

Orice eventuală aplicație medicală ar necesita cercetări suplimentare și validare experimentală.

Alexandru Ardelean, medaliat și la olimpiada internațională de inteligență artificială din Slovenia

Pentru Alexandru Ardelean, rezultatul din Statele Unite vine după o altă performanță internațională. În februarie 2026, el a obținut medalia de bronz la International Artificial Intelligence Olympiad (IAIO), competiție desfășurată la Ljubljana, în Slovenia.

Potrivit rezultatelor publicate de organizatorii selecției României, Alexandru a fost printre elevii care au reprezentat țara la această competiție, alături de alți trei participanți. România a obținut atunci o medalie de argint și două de bronz.

Tânărul este elev al Colegiului Național „Emanoil Gojdu” din Oradea și a obținut în 2026 și medalia de aur la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială, unde s-a clasat pe locul al patrulea, potrivit informațiilor din prezentarea sa publică.

Octavian Boji studiază ingineria în Italia

Octavian Boji este absolvent al Colegiului Național „Emanuil Gojdu” din Oradea și studiază Engineering Science la Politecnico di Milano, în Italia.

Înaintea proiectului CrypticDiff, el a participat la competiții de inteligență artificială și cercetare, iar în 2025 a obținut o medalie de argint și o mențiune la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială.

Cei doi tineri au ales să lucreze la o problemă aflată la intersecția dintre informatică, biologie și medicină.