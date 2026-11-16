Greșeala de la pompă. Mirosul de benzină și gestul pe care mulți șoferi îl fac fără să știe că e periculos

Mașinile vechi, excursiile din copilărie sau prima mașină: pentru mulți, mirosul de benzină are ceva nostalgic. Vaporii care plutesc în benzinării nu sunt însă deloc inofensivi, scrie presa maghiară. Ei conțin substanțe chimice care, pe termen lung, pot afecta grav organismul.

Benzina, clasificată drept cancerigenă

Benzina nu este o singură substanță, ci un amestec complex de hidrocarburi și aditivi. Una dintre cele mai cunoscute și periculoase componente este benzenul, al cărui efect cancerigen este dovedit de mult timp. Ajunge în organism mai ales prin inhalare și, la o expunere îndelungată, poate afecta măduva osoasă și sistemul de producere a sângelui.

În 2025, experții Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC), parte a Organizației Mondiale a Sănătății, au inclus benzina auto în grupa 1, cea a substanțelor dovedit cancerigene pentru oameni. Potrivit evaluării, benzina provoacă la adulți cancer de vezică urinară și leucemie mieloidă acută. Clasificarea arată însă existența pericolului, nu că o alimentare la pompă ar provoca automat boala.

Ce simptome pot apărea

Pe lângă benzen, vaporii conțin și alți compuși organici volatili. Inhalați în cantități mari sau timp îndelungat, pot provoca dureri de cap, amețeli, greață, somnolență și confuzie. La concentrații mari poate fi afectat sistemul nervos, iar o intoxicație gravă poate duce la pierderea cunoștinței.

Cei mai expuși sunt angajații rafinăriilor și ai benzinăriilor, șoferii de cisterne și mecanicii auto. În Uniunea Europeană, conținutul de benzen din benzină este limitat la cel mult 1%, dar asta nu face inhalarea vaporilor inofensivă.

Ce trebuie să faceți la pompă

Specialiștii fac diferența între expunerea ocazională și cea regulată. Cine simte mirosul de benzină când alimentează nu trebuie să se teamă imediat pentru sănătate. Câteva reguli simple contează totuși: nu vă aplecați deasupra gurii rezervorului, nu stați inutil în vaporii care se ridică și nu mirosiți intenționat combustibilul.

Mirosul persistent de benzină în mașină, în timpul mersului, poate indica o scurgere din sistemul de alimentare. Opriți imediat, închideți motorul și nu fumați lângă mașină. Dacă bănuiți o scurgere sau pericol de incendiu, nu mai porniți mașina și chemați un specialist.

Într-un garaj închis, vaporii se pot acumula și sunt extrem de inflamabili: o singură scânteie poate fi suficientă pentru un accident grav.