Geamuri aburite pe ploaie: trei greșeli pe care le fac aproape toți șoferii

Potrivit publicației italiene Autoblog, cei mai mulți șoferi greșesc în trei feluri: lasă aerul în circuit închis, opresc aerul condiționat și șterg parbrizul cu mâna.

De ce se aburește parbrizul

Aburul apare când aerul umed din habitaclu atinge un geam suficient de rece. Vaporii de apă se condensează în picături minuscule, care fac sticla opacă.

Pe ploaie, aburul apare mai repede, pentru că intrîm în mașină cu haine, pantofi și umbrele ude. La asta se adaugă respirația pasagerilor, care crește umiditatea din habitaclu.

Prima greșeală: aerul în circuit închis

Când aerul circulă în circuit închis, în mașină nu mai intră aer din afară, iar cel din interior devine tot mai umed. Când geamurile încep să se aburească, trebuie lăsat aerul din exterior să intre.

Clubul automobilistic german ADAC menționează o singură excepție: când afară e foarte frig și aerul e uscat, recircularea poate aduce mai repede aer cald pe geamuri.

A doua greșeală este ștersul parbrizului cu mâna sau cu mâneca. Se eliberează o zonă mică, dar rămân urme, care noaptea amplifică reflexia farurilor.

Aerul condiționat funcționează și pe frig

Mulți șoferi asociază aerul condiționat doar cu vara. Sistemul usucă însă aerul, așa că ajută la dezaburire și toamna sau iarna.

Nu trebuie să răcești mașina: setezi o temperatură plăcută, lași climatizarea pornită și îndrepți aerul spre parbriz. La unele mașini, de multe ori e suficient butonul de dezaburire rapidă, cel cu simbolul parbrizului și săgeți. La temperaturi foarte scăzute, unele sisteme opresc compresorul.

ADAC mai avertizează că mulți șoferi dau căldura la maxim, transpiră, apoi o opresc de tot, iar geamurile se aburesc din nou. Dacă mașina nu are aer condiționat, geamurile întredeschise ajută la scăderea umidității.

Pentru luneta din spate se folosește încălzirea electrică.

Cauzele ascunse

Dacă geamurile se aburesc des chiar cu ventilația bine setată, umezeala poate fi chiar în mașină. Covorașele ude, umbrelele uitate și hainele umede eliberează vapori ore întregi. În acest caz, specialiștii recomandă uscarea covorașelor în afara mașinii.

Un filtru de habitaclu înfundat încetinește dezaburirea. Și geamurile murdare se aburesc mai repede decât cele curate, așa că trebuie curățate periodic și pe interior.

Dacă vizibilitatea scade brusc în timpul mersului, opriți cât mai repede într-un loc sigur.