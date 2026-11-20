„Nu e high-tech, vorbim despre o clădire low-tech”. Așa descrie clădirile 2226 Astrid Lampl, arhitectă și director de proiect la biroul austriac Baumschlager Eberle, într-un interviu pentru Euronews.

„O clădire obișnuită, cu tavan fals, sisteme de ventilație mecanică și așa mai departe, asta e high-tech. Un 2226 nu are nimic din toate astea”, spune ea.

De unde vine numele

„2226” vine de la temperatura plăcută dintr-o casă, între 22 și 26 de grade Celsius. Clădirile sunt atât de bine izolate încât camerele se încălzesc doar cu lumina soarelui și cu căldura degajată de oameni și de tot ce fac ei în casă.

Arhitecții au testat metoda mai întâi pe ei înșiși: din 2013, biroul lor din Lustenau, Austria, funcționează fără energie din exterior pentru încălzire și răcire.

„Din 2020 am învățat că, dacă vrem masă termică, trebuie să construim greu, cu materiale care stochează căldura”, explică Lampl.

„Zidurile groase protejează de căldură vara și păstrează căldura iarna”.

La Lyon constructorii au ales zidăria dublă din cărămidă, pentru că fabricile erau aproape. Apartamentele au tavane mai înalte și ferestre mari, ca să intre cât mai mult soare.

Geamurile care se deschid singure noaptea

Singura latură „high-tech” din bloc e sistemul automat din fiecare apartament, cu senzori pentru temperatură, umiditate, calitatea aerului și vreme. Lamelele din lemn de la ferestre se deschid și se închid singure.

„Am primit multe întrebări despre deschiderea automată. Stația meteo de pe acoperiș simte aerul mai rece din timpul nopții și deschide automat ventilațiile. Nu trebuie să te trezești la patru dimineața ca să deschizi geamurile”, spune arhitecta.

Lampl spune că nu-i place aerul filtrat din birouri și case. „Am primit reacții foarte bune de la locatari. Simți cu adevărat aerul proaspăt, iar spațiul se simte mult mai bine”.

Sistemul funcționează doar datorită zidurilor. Cu pereții unui bloc obișnuit, ar fi mult mai puțin eficient. Vara, când afară e foarte cald, lamelele se deschid cât mai puțin, iar zidurile păstrează răcoarea înăuntru. Ventilatoarele de tavan fac aerul să pară cu până la 5 grade mai rece.

„Ar costa la fel sau chiar mai puțin”

Arhitecta nu crede că acest tip de clădire e prea scump. La Lyon, spune ea, costul a crescut din cauza regulilor locale, care au cerut ventilație mecanică și legare la termoficarea orașului. La următorul proiect, din La Garenne-Colombes, lângă Paris, încălzirea centrală nu e obligatorie. Acolo se vor monta calorifere electrice, mai ieftine, care vor fi folosite foarte puțin.

„Dacă am construi azi un 2226 așa cum îl vedem noi, fără constrângerile din Lyon, suntem siguri că ar costa la fel cât o clădire obișnuită, sau chiar mai puțin”, spune Lampl.