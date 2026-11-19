Conceptul, denumit „22-26”, a fost dezvoltat de arhitectul austriac Dietmar Eberle și urmărește menținerea unei temperaturi interioare de aproximativ 20-22 de grade Celsius iarna și 26-28 de grade în perioadele caniculare.

Secretul constă în materialele de construcție și în capacitatea acestora de a acumula și elibera treptat energia termică.

Pereții au o grosime de 61 de centimetri, aproape dublă față de cea obișnuită în Franța. Structura include cărămizi ceramice cu goluri, beton, vată de sticlă și tencuială pe bază de var, pentru limitarea pierderilor de căldură.

Căldura produsă de locatari contribuie la încălzirea apartamentelor

Un element neobișnuit al proiectului este valorificarea căldurii generate chiar de persoanele care locuiesc în apartamente.

Gătitul, dușurile, electrocasnicele și temperatura corpului uman contribuie la încălzirea spațiilor, energia termică fiind păstrată datorită izolației performante.

Clădirea dispune și de un sistem automatizat de ventilație, cu elemente mobile din lemn care se deschid sau se închid în funcție de temperatură, umiditate, calitatea aerului și condițiile meteorologice.

Locatarii pot interveni manual asupra sistemului.

Potrivit Nexity, tehnologia ar putea reduce facturile la energie cu până la 80%, ceea ce ar însemna economii anuale de aproximativ 380 de euro pentru un apartament cu trei camere.

Costurile ridicate, principalul obstacol pentru extinderea proiectului

Deși este prezentată drept o clădire care nu necesită încălzire sau climatizare în condiții obișnuite, aceasta dispune de sisteme auxiliare, obligatorii conform legislației franceze.

Dezvoltatorul susține că soluțiile utilizate pot reduce cu 73% energia necesară confortului termic și cu 65% emisiile de carbon pe parcursul a 50 de ani.

Totuși, investiția este considerabilă. Racordarea la sistemul urban de încălzire și instalarea echipamentelor obligatorii au majorat costurile de construcție cu 15%.

Consilierul metropolitan Renaud Payre consideră că tehnologia este prea costisitoare și complexă pentru a fi aplicată pe scară largă, renovarea energetică a clădirilor existente rămânând o soluție mai accesibilă.

Ar putea fi construite asemenea blocuri și în România?

Pentru România, unde costurile încălzirii și ale climatizării reprezintă o preocupare pentru numeroase gospodării, conceptul ar putea oferi idei utile pentru viitoarele proiecte rezidențiale.

Totuși, eficiența tehnologiei în condițiile climatice locale și rentabilitatea investiției ar necesita evaluări separate.

Modelul a fost deja utilizat în Germania și Elveția, iar Nexity pregătește un nou proiect, cu 80 de apartamente, în La Garenne-Colombes, lângă Paris, programat pentru finalizare în 2028.

Acesta ar urma să ofere date suplimentare privind eficiența reală a conceptului.