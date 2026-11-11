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O singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035

Mașinile cu motoare termice după 2035 ar putea rămâne la vânzare în Europa, chiar cu eticheta „emisii zero”. Decizia nu este însă definitivă.
O singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Andreea Tobias
11 nov. 2026, 11:10, Știrile zilei
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Mașinile cu motoare termice după 2035 ar putea fi considerate, pe hârtie, vehicule cu emisii zero, dacă funcționează exclusiv cu combustibili regenerabili, potrivit Autoblog. Propunerea a fost susținută de Comisia pentru mediu a Parlamentului European, însă nu este o decizie definitivă.

Votul a avut loc pe 4 noiembrie, cu 48 de voturi pentru, 30 împotrivă și două abțineri. Textul este un compromis între popularii din PPE, socialiștii din S&D și liberalii din Renew Europe.

Ce s-ar schimba pentru benzină și diesel

Legislația actuală cere ca, din 2035, mașinile noi să reducă cu 100% emisiile de CO₂ la țeava de eșapament, ceea ce ar scoate practic de la vânzare motoarele pe benzină și motorină. Comisia Europeană a propus în decembrie 2025 coborârea țintei la 90%.

Europarlamentarii din comisia de mediu merg mai departe: o reducere de 87,5% față de nivelul din 2021. Încă 7,5 puncte procentuale ar putea fi acoperite prin credite pentru oțel european produs cu emisii reduse, astfel încât ținta totală să ajungă la 95%. Pentru autoutilitare, ținta din 2035 ar scădea la 80%.

Noutatea cea mai importantă este categoria VEEF, prescurtarea din engleză pentru vehicule care funcționează exclusiv cu combustibili eligibili. Spre deosebire de excepția mai veche, gândită doar pentru combustibilii sintetici, noua definiție ar putea include și unii biocombustibili, dar criteriile tehnice nu sunt încă stabilite.

Condiția cea mai dificilă este exclusivitatea. O mașină VEEF nu ar trebui să poată merge normal cu benzină sau motorină obișnuită, așa că producătorii ar trebui să creeze sisteme care să blocheze combustibilii neautorizați.

Emisii zero doar pe hârtie

Un motor termic alimentat cu combustibil regenerabil continuă să elimine gaze de eșapament. Beneficiul pentru climă depinde de felul în care este produs combustibilul. Rămân nelămurite și disponibilitatea acestor carburanți, costul lor și rețeaua de distribuție.

Raportorul Massimiliano Salini, din partea PPE, a vorbit despre „un moment de cotitură pentru industria auto europeană”. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile consideră însă că flexibilitatea rămâne prea limitată. De cealaltă parte, organizația Transport & Environment avertizează că, în acest scenariu, 39% dintre mașinile vândute în Europa după 2035 ar putea avea motoare termice.

Europarlamentarul român Mihai Tudose (PSD) spune că propunerea „poate fi doar un pas simbolic sau poate constitui un moment de cotitură”. El își pune speranța în Consiliu, unde România și celelalte state producătoare de mașini au un cuvânt de spus.

Votul din comisie este doar o etapă politică. Textul trebuie aprobat în plenul Parlamentului European, în decembrie, apoi negociat cu statele membre. Franța și Germania susțin o flexibilitate mai mare. Până atunci, termenul din 2035 rămâne în vigoare.

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