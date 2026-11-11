ANRE schimbă regulile pentru prosumatori. Ce se întâmplă cu banii pentru energia livrată în rețea

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marți o nouă metodologie pentru compensarea și decontarea energiei electrice produse de prosumatori. Ordinul nr. 67/2026 stabilește cum vor fi calculate și utilizate sumele corespunzătoare energiei livrate în rețea, inclusiv cele acumulate în trecut, și înlocuiește reglementările din 2022.

Noile reguli pun în aplicare Legea nr. 160/2026, care modifică legislația privind energia electrică și gazele naturale și introduce noi drepturi pentru prosumatori, inclusiv posibilitatea utilizării surplusului de energie pentru plata altor facturi. Legea a intrat în vigoare la 26 iulie și prevede aplicarea noului mecanism de compensare inclusiv contractelor aflate deja în derulare.

Vechiul sistem de compensare, cu bani blocați până la doi ani

Până acum, prosumatorii care produceau mai multă energie electrică decât consumau puteau aștepta până la 24 de luni pentru decontarea surplusului rămas neutilizat. Energia livrată în rețea era reportată și putea fi folosită pentru compensarea consumului din lunile următoare. Dacă la expirarea celor 24 de luni mai exista energie neutilizată, valoarea acesteia era inclusă în procesul de compensare financiară.

De asemenea, valoarea energiei produse în plus nu putea fi utilizată pentru plata facturilor de electricitate de la alte locuințe ale aceluiași prosumator. Nici facturile la gaze naturale nu puteau fi achitate din banii corespunzători surplusului de energie electrică livrat în rețea, chiar dacă ambele servicii erau contractate de la același furnizor.

Vechiul sistem de compensare avea și o altă limitare: energia reportată nu acoperea toate componentele facturii de electricitate. Prosumatorii trebuiau să achite în continuare costurile de transport și distribuție a energiei, contribuția pentru cogenerare, certificatele verzi și alte taxe, chiar dacă aveau un surplus de energie livrat în rețea.

Ce se schimbă în compensarea energiei electrice

Noua metodologie introduce compensarea lunară pentru energia electrică livrată în rețea începând cu 26 iulie 2026, data intrării în vigoare a Legii nr. 160/2026.

Compensarea se calculează lunar, în limita cantității mai mici dintre energia electrică livrată în rețea și cea consumată din rețea, la același loc de consum și producere.

Ce se întâmplă cu banii acumulați în trecut

Una dintre principalele prevederi ale noului ordin privește sumele corespunzătoare energiei electrice livrate în rețea până la 25 iulie 2026 și rămase în evidențele furnizorilor.

Aceste sume vor fi plătite prosumatorilor în cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului.

Furnizorii vor trebui să transmită fiecărui prosumator o situație detaliată a sumelor, din care să rezulte soldul inițial, valorile utilizate și cele rămase disponibile.

Pentru energia livrată în rețea începând cu 26 iulie 2026 și până în ziua anterioară publicării ordinului, furnizorii vor efectua regularizarea în cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicarea acestuia.

Cum pot fi folosiți banii pentru alte facturi

Noua metodologie stabilește și modul în care prosumatorii pot utiliza valoarea energiei produse în surplus pentru plata facturilor de electricitate de la alte locuri de consum.

Această posibilitate a fost introdusă prin Legea nr. 160/2026, intrată în vigoare în luna iulie, iar ordinul aprobat marți de ANRE reglementează aplicarea ei.

Astfel, un proprietar care produce energie electrică la casă poate utiliza valoarea excedentului pentru achitarea facturii de electricitate de la un alt imobil, cu condiția ca ambele locuri de consum să fie înregistrate la același furnizor.

Persoanele fizice care dețin instalații cu o putere de cel mult 27 kW pot folosi sumele disponibile și pentru plata facturilor de gaze naturale, în condițiile prevăzute de lege.

Mai puțină birocrație și evidențe mai clare

Noua metodologie simplifică și procedurile administrative. Pentru persoanele fizice care dețin instalații de producere a energiei electrice cu o putere de cel mult 27 kW pe loc de consum, documentele de achiziție și decontare vor fi întocmite de furnizori, fără ca prosumatorii să mai fie obligați să emită facturi pentru energia livrată în rețea.

De asemenea, operatorii de distribuție au obligația citirii lunare a contoarelor, atât pentru energia consumată, cât și pentru cea livrată în rețea.

Furnizorii au termen până la 31 decembrie să își adapteze sistemele

Furnizorii de energie electrică trebuie să își adapteze sistemele informatice până la 31 decembrie 2026.

ANRE subliniază că acest termen privește exclusiv adaptarea sistemelor și nu reprezintă o amânare a drepturilor prosumatorilor, care decurg din Legea nr. 160/2026.

„Prosumatorii au investit în producerea energiei electrice, contribuind la transformarea sistemului energetic românesc. Este firesc ca energia pe care o produc și o livrează în rețea să fie valorificată în condiții corecte, transparente și predictibile”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

Ordinul nr. 67/2026 va intra în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.

Trei ani și jumătate de demersuri pentru schimbarea regulilor

Peste 400.000 de prosumatori din România vor beneficia de noile reguli de compensare și decontare a energiei electrice, potrivit Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE).

În ultimii trei ani și jumătate, organizația a făcut demersuri pentru modificarea sistemului de compensare. Legea Prosumatorului a fost adoptată inițial de Parlament în 2023, însă Klaus Iohannis a cerut reexaminarea acesteia. În octombrie 2025, legea a fost contestată la Curtea Constituțională de președintele Nicușor Dan, care a susținut că Parlamentul a introdus modificări ce depășeau limitele cererii de reexaminare.

În noiembrie 2025, APCE a depus la Curtea Constituțională un memoriu juridic în susținerea constituționalității legii. Judecătorii constituționali au respins ulterior sesizarea, iar legea a intrat în vigoare în iulie 2026, la peste trei ani de la inițierea modificărilor legislative.

Asociația a participat și la consultările privind normele de aplicare, formulând observații asupra celor trei variante ale metodologiei. Potrivit președintelui APCE, Dan Pîrșan, unul dintre obiectivele organizației a fost ca regulile de decontare a energiei livrate de prosumatori să fie stabilite prin reglementări clare, nu la discreția furnizorilor.

„Sunt familii care au investit economiile lor în panouri fotovoltaice. Sunt oameni care au avut încredere în energia verde, care au vrut să fie independenți energetic și care au cerut un singur lucru: să fie tratați corect și să primească ceea ce li se cuvine pentru energia pe care o produc și o livrează în rețea”, a transmis președintele APCE.

Prosumatorii, între satisfacție și nemulțumiri

Anunțul ANRE a provocat reacții împărțite în rândul prosumatorilor. În timp ce unii au salutat schimbarea regulilor, alții au reclamat întârzieri la emiterea facturilor și la recuperarea banilor pentru energia livrată în rețea.

„Deci se poate și omenește. Păcat că a durat prea mult revenirea la normalitate”, a comentat un utilizator.

„Din iulie, la PPC nu s-au emis facturi pentru locurile de consum cu panouri fotovoltaice. Cât mai durează?”, a scris un alt utilizator.

O altă persoană a reclamat situația de la Hidroelectrica: „Am 10 facturi pe minus de la ei și au zis că nu vor da banii decât peste 2 ani”.