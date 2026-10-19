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„Obiceiul japonez” care salvează motorul mașinii. De ce în Japonia uleiul se schimbă mult mai des decât în Europa

În Japonia, schimbul uleiului de motor la fiecare 5.000 de kilometri nu este o excepție, deși în Europa unii producători permit intervale de 20.000 sau chiar 30.000 de kilometri.
„Obiceiul japonez” care salvează motorul mașinii. De ce în Japonia uleiul se schimbă mult mai des decât în Europa
Andreea Tobias
19 oct. 2026, 12:04, Știrile zilei
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Diferența atrage atenția mai ales pentru că Toyota și Honda apar constant în topurile mașinilor care rezistă sute de mii de kilometri, potrivit Autoblog. Legătura dintre schimburile dese de ulei și viața lungă a motorului nu este însă atât de simplă.

De ce schimbă japonezii uleiul mai des

Pe piața japoneză, multe recomandări indică schimbul uleiului la 5.000 de kilometri sau la șase luni, mai ales pentru motoarele folosite în condiții grele. Motivul ține de traficul urban: drumurile scurte, aglomerația, opririle dese și pornirile repetate împiedică motorul să ajungă și să rămână suficient timp la temperatura optimă.

În aceste condiții, în ulei se adună umezeală și mici cantități de combustibil, iar aditivii își pierd treptat eficiența. Astfel, uleiul nu mai protejează la fel de bine piesele metalice împotriva depunerilor.

Recomandările diferă însă de la un motor la altul. La unele motoare Toyota pe benzină, fără turbo, intervalul ajunge la 15.000 de kilometri în condiții normale și scade la 7.500 de kilometri în condiții grele. Pentru unele motoare turbo, uleiul se schimbă la 5.000 de kilometri sau șase luni, iar în cele mai dure condiții chiar la 2.500 de kilometri sau trei luni.

Ce se întâmplă în Europa

În Franța și Italia, unii producători prevăd intervale mult mai lungi: la anumite motoare Renault se ajunge la 30.000 de kilometri, iar la unele Peugeot 308 uleiul se schimbă la 20.000 de kilometri sau o dată pe an. Asta nu înseamnă că motoarele europene sunt mai puțin protejate. Contează proiectarea motorului, specificațiile uleiului și condițiile de folosire luate în calcul.

O mașină condusă mai ales în afara orașului își încălzește uleiul constant, iar umezeala se evaporă. Pe de altă parte, și în Europa, cine face zilnic câțiva kilometri prin trafic poate intra în categoria „condiții grele” prevăzută de producător. De aceea, merită verificat în cartea de service dacă există intervale mai scurte pentru folosirea urbană.

Ce spun statisticile despre mașinile japoneze

Un studiu iSeeCars, publicat în septembrie și bazat pe date de la peste 395 de milioane de vehicule, a calculat șansele fiecărui model de a ajunge la aproximativ 402.000 de kilometri. Toyota Sequoia are 42,3% șanse, Toyota 4Runner 33,1%, Toyota Tacoma 25%, iar Honda Civic 15%. Media tuturor vehiculelor este de doar 5,4%.

Există și cazuri spectaculoase, precum un Toyota Tacoma din 2008 care a trecut de 1,7 milioane de kilometri. Atelierul din Arizona care l-a întreținut în ultimii peste un milion de kilometri spune că a făcut în principal schimburi regulate de ulei, la fiecare 8.000 de kilometri.

Ce trebuie să rețină șoferii

Lecția japoneză este simplă: respectarea intervalelor din cartea de service și scurtarea lor atunci când producătorul o cere pentru condiții grele pot proteja motorul. Schimbul de ulei făcut mai des fără motiv nu aduce însă neapărat un avantaj.

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