Xiaomi a organizat un eveniment de prezentare a automobilelor sale la Paris. Acolo au fost prezente și trei dintre cele mai noi modele electrice ale producătorului chinez, Xiaomi SU7 Max, SU7 Ultra și Xiaomi Vision Gran Turismo.

Gigantul intenționează să intre pe piața auto din Europa, a anunțat Promotor, după ce a discutat cu un reprezentant al companiei. Producătorul chinez vrea să înceapă cu Germania, din 2027.

Xiaomi SU7 Max, un sedan electric de 690 CP

Una dintre variantele expuse la evenimentul Xiaomi a fost un sedan electric, SU7 Max. Modelul are aproape 700 de cai sub capotă, însă este integral electric. În analiza realizată de Promotor, aceștia au concluzionat că mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,08 secunde și poate atinge o viteză maximă de 265 km/h.

Bateria autovehicului are o autonomie de până la 835 de kilometri și are o putere de 101,7 kWh. Încărcarea de la 10% la 80% durează aproximativ 12 minute, dacă este făcută în condiții optime.

Ca dimensiuni, sedanul are aproximativ cinci metri lungime. Atracția vizuală a mașinii este ecranul de mari dimensiuni, dar și de instrumentarul digital și comenzile fizice amplasate sub display.

Mașina care accelerează de la 0 la 100 km/h în 1,98 secunde

Xiaomi SU7 Ultra este versiunea de înaltă performanță gândită de constructorii chinezi pentru a surprinde prin viteza la accelerare. Comparativ cu versiunea anterioară, modelul Ultra are un aspect mai agresiv.

SU7 Ultra are în dotare trei motoare electrice care ajung la 1.548 CP. Constructorul anunță o accelerație de la 0 la 100 km/h în 1,98 secunde, valoare măsurată fără etapa inițială de deplasare, cunoscută drept „rollout”, iar viteza maximă pe care o poate atinge mașina este de 350 de kilometri la oră.

Xiaomi Vision Gran Turismo, un design diferit

Modelul Vision Gran Turismo iese în evidență prin caroseria foarte joasă și soluțiile aerodinamice neconvenționale găsite de ingineri. Hypercar-ul electric al Xiaomi are portiere care se deschid în sus și o parte posterioară care prezintă un canal aerodinamic, înconjurat de lumini roșii.

Conceptul folosește Active Wake Control, o soluție nouă găsită de Xiaomi, iar interiorul este construit în jurul ideii „Sofa Racer”.

Xiaomi nu a anunțat încă modelele cu care va intra pe piața europeană din 2027, începând cu Germania.