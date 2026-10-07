Jaguar Type 01 intră în lupta mașinilor electrice de lux. Cât va costa spectaculosul GT de peste 5 metri

Noul model de serie preia numeroase elemente ale controversatului concept Type 00 prezentat în 2024, inclusiv capota foarte lungă, roțile supradimensionate și absența lunetei tradiționale. Jaguar mizează pe Type 01 pentru repoziționarea mărcii într-o zonă superioară a pieței auto de lux, relatează The Independent.

Trei motoare electrice și 0-100 km/h în aproximativ 3,2 secunde

Type 01 devine cea mai puternică mașină de stradă produsă până acum de Jaguar. Sistemul de propulsie utilizează trei motoare electrice (unul amplasat în față și două în spate) și oferă tracțiune integrală.

Cuplul maxim ajunge la 1.365 Nm, iar distribuția puterii favorizează puntea spate. În modul Dynamic, până la 87% din putere poate fi direcționată către roțile din spate.

Accelerația de la 0 la 62 mph, adică aproape 100 km/h, este realizată în 3,2 secunde. Jaguar a urmărit însă și obținerea unor reprize puternice la viteze ridicate, nu doar a unei accelerații spectaculoase de pe loc.

Modelul are o lungime de 5,235 metri și o înălțime de numai 1,403 metri, iar versiunea standard va fi echipată cu roți de 23 de inci. Vor fi disponibile și jante de 21 de inci.

Autonomie de până la aproximativ 724 de kilometri

Bateria are o capacitate utilizabilă de 118 kWh, iar autonomia maximă estimată ajunge la 450 de mile, aproximativ 724 km. Este ceva mai puțin decât ținta de 478 de mile anunțată în perioada conceptului Type 00.

Type 01 va putea utiliza stații rapide cu puteri de până la 350 kW. Potrivit Jaguar, încărcarea bateriei de la 10% la 80% ar trebui să dureze aproximativ 22 de minute. Constructorul afirmă și că o autonomie de aproximativ 200 de mile – peste 320 km – poate fi recuperată în circa 13 minute în condiții corespunzătoare de încărcare.

Arhitectura electrică funcționează la 850 de volți, iar Jaguar a dezvoltat o platformă complet nouă pentru acest automobil. Jaguar Electric Architecture este realizată în proporție de 73% din aluminiu.

Fără lunetă și cu 38 de difuzoare

Interiorul continuă abordarea neconvențională a exteriorului. În locul unei oglinzi retrovizoare clasice alimentate de o lunetă, șoferul primește imaginile de la camere pe un ecran ClearSight amplasat la baza parbrizului.

Acesta este integrat într-o bară de sunet care include 13 dintre cele 38 de difuzoare ale sistemului audio Meridian. Mașina dispune și de un ecran OLED de 24 de inci, alături de ecrane tactile suplimentare pentru controlul climatizării, scaunelor și sistemului multimedia.

Toate cele patru scaune beneficiază de încălzire și ventilație, iar cele din față includ funcție de masaj. Echiparea mai cuprinde climatizare pe patru zone, purificarea aerului și un sistem de parfumare a habitaclului. Portbagajul oferă peste 450 de litri, capacitatea putând ajunge la 1.000 de litri prin rabatarea scaunelor din spate.

Jaguar vrea să urce într-o nouă categorie de preț

Prețul estimat de aproximativ 125.000 de lire sterline reprezintă o creștere intenționată pentru Jaguar. Rawdon Glover, directorul general al mărcii, a explicat că producătorul vede un spațiu pe piață între automobilele premium de până la aproximativ 120.000 de lire și segmentul de lux care poate depăși 300.000 de lire. Suma de 125.000 de lire nu reprezintă însă un preț de pornire confirmat.

Comenzile pentru Type 01 sunt așteptate să înceapă la începutul anului 2027, iar primele mașini ar urma să ajungă la clienți în a doua jumătate a anului.

Automobilul a fost proiectat și dezvoltat integral în Marea Britanie și va fi produs la uzina din Solihull, alături de Range Rover și Range Rover Sport. Jaguar pregătește deja extinderea noii familii de modele, Type 01 urmând să fie doar primul pas al repoziționării constructorului britanic.