De la legendarul Citroën 2CV la noile mașini chinezești. Marile surprize ale Salonului Auto de la Paris

Salonul Auto de la Paris reunește anul acesta constructori europeni care încearcă să își recâștige poziția pe piață și producători chinezi care vor să își extindă vânzările în Europa. Într-o perioadă în care industria auto trece prin schimbări importante, companiile prezintă modele electrice, mașini mai accesibile și tehnologii noi.

Legendarul Citroën 2CV revine într-o versiune electrică

Potrivit Reuters, una dintre surprizele evenimentului este revenirea celebrului Citroën 2CV, într-o interpretare modernă, cu propulsie electrică și un design inspirat de modelul original.

Noul automobil a fost prezentat duminică seară de Antonio Filosa, directorul general al grupului Stellantis, care a vorbit despre reinventarea unui simbol al industriei auto europene.

Producătorii încearcă să atragă cumpărătorii interesați de vehicule mai ieftine, iar modelul este gândit ca o mașină electrică accesibilă.

Stellantis, grupul care deține mărcile Citroën, Peugeot, Opel și Fiat, prezintă la Paris șase modele noi și nouă concepte auto, prin care își arată direcțiile de dezvoltare pentru următorii ani.

Mărcile chinezești și-au dublat prezența la Paris

Aproximativ 20 de mărci auto chinezești participă anul acesta la Salonul Auto de la Paris, de două ori mai multe decât în 2024.

Printre acestea se numără BYD și Chery, dar și producători mai puțin cunoscuți publicului european, precum Aito. Constructorul Changan își prezintă mărcile Nevo și Avatr, pe care intenționează să le introducă pe piața europeană. Nevo se adresează cumpărătorilor care caută mașini electrice și hibride mai accesibile, în timp ce Avatr este o marcă de lux, care dezvoltă automobile cu tehnologii avansate, în colaborare cu Huawei și producătorul de baterii CATL.

Industria auto din China traversează o perioadă dificilă. Vânzările de automobile pe piața chineză au scăzut cu 20% în prima jumătate a anului 2026, determinându-i pe producători să caute tot mai mulți clienți în străinătate.

Iar Europa a devenit una dintre cele mai importante piețe pentru aceștia, deoarece accesul automobilelor chinezești pe piața americană este puternic restricționat.

Constructorii chinezi vor să producă mașini și în Europa

Companiile chineze nu mai urmăresc doar să vândă automobile în Europa, ci și să le fabrice aici.

Changan poartă discuții cu producători europeni pentru a începe fabricarea unor vehicule pe continent și speră ca primul automobil produs în Europa să fie gata la începutul anului 2027.

De asemenea, BYD ia în calcul construirea unei fabrici în Franța, potrivit declarațiilor făcute luni de Stella Li, vicepreședinta executivă a companiei.

În același timp, Stellantis intenționează să producă în Italia automobile electrice de mici dimensiuni, folosind o platformă dezvoltată împreună cu producătorul chinez Leapmotor.

Renault pregătește, la rândul său, extinderea producției de mașini electrice în Franța cu cel puțin 50% în următoarele 12 luni.

Europa încearcă să își protejeze industria auto

Salonul Auto de la Paris are loc la doar câteva zile după ce Uniunea Europeană a anunțat un acord cu China pentru limitarea importurilor de automobile hibride chinezești la doar 350.000 de vehicule pe an. Detaliile acordului urmează să fie stabilite.

Măsura a fost primită favorabil de constructorii europeni, care se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea mărcilor chinezești.

Directorul general al Renault, François Provost, a spus că Europa nu poate continua să importe atât de multe automobile hibride din China fără să își afecteze propria industrie auto. El consideră că acordul este preferabil unui război comercial, în care Uniunea Europeană și China și-ar impune reciproc taxe vamale mai mari sau restricții asupra importurilor.

În paralel, Bruxelles-ul pregătește reguli prin care toți producătorii de mașini electrice, indiferent dacă sunt europeni, chinezi sau din alte țări, ar putea fi obligați să folosească o anumită proporție de componente fabricate în Europa, pentru a putea vinde automobile pe anumite segmente ale pieței europene. Potrivit președintelui francez, Emmanuel Macron, „Franța și Germania sunt aproape de un acord privind aceste reguli”.

Aceste reguli ar putea determina tot mai mulți constructori chinezi să își deschidă fabrici în Europa, pentru a putea concura în continuare cu producătorii europeni.