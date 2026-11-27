Printre principalele cauze se numără condensul acumulat pe pereți, gresia rece, infiltrațiile de aer de la ferestre și izolația insuficientă a pardoselii. Richard Hill, specialist în plăci ceramice și manager de showroom la Waxman Ceramics, a prezentat mai multe metode prin care temperatura resimțită în baie poate fi îmbunătățită în sezonul rece, potrivit Express.

Îndepărtează condensul de pe pereții băii

Una dintre cele mai simple metode este ștergerea plăcilor ceramice după fiecare duș. Specialistul recomandă îndepărtarea apei de pe pereți și verificarea funcționării ventilatorului de extracție.

Condensul apărut după un duș fierbinte este normal, însă acumularea zilnică de apă pe aceeași suprafață poate indica o problemă. Pereții exteriori sunt, de regulă, mai reci, ceea ce favorizează apariția condensului.

Dacă peretele rămâne umed mult timp după ce baia s-a uscat, ar putea exista o problemă suplimentară care necesită verificări.

Folosește un covoraș pentru a reduce senzația de frig

Gresia și plăcile din porțelan pot face pardoseala să pară foarte rece, în special dimineața. Aceste materiale absorb rapid căldura de la nivelul picioarelor, mai ales atunci când sunt montate direct peste beton.

Soluția recomandată de specialist este folosirea unui covoraș antiderapant, care se usucă rapid, amplasat lângă cadă sau duș. Astfel, pardoseala devine mai confortabilă fără să fie necesară înlocuirea plăcilor ceramice.

Verifică ferestrele și garniturile acestora

Chiar și spațiile foarte mici din jurul ferestrelor pot permite pătrunderea aerului rece în baie. Richard Hill recomandă verificarea garniturilor din cauciuc, care se pot deteriora sau desprinde în timp.

Dacă acestea nu mai etanșează corespunzător, înlocuirea lor poate reduce curenții de aer rece. Totuși, specialistul avertizează că orificiile de ventilare ale ferestrelor nu trebuie blocate, deoarece baia are nevoie de o aerisire corespunzătoare.

Verifică dacă suportul pentru prosoape încălzit funcționează eficient

Suporturile încălzite pentru prosoape sunt utile pentru uscarea acestora, dar nu oferă întotdeauna suficientă căldură pentru întreaga încăpere, în special în băile mai mari.

Dacă suportul este acoperit permanent cu prosoape, specialistul recomandă îndepărtarea acestora după uscare, pentru ca aerul cald să se poată răspândi mai ușor în încăpere.

De asemenea, cei care intenționează să înlocuiască suportul ar trebui să verifice puterea termică a acestuia, nu doar aspectul sau designul produsului.

Verifică izolația de sub pardoseala băii

Dacă podeaua rămâne foarte rece chiar și după ce încălzirea a funcționat o perioadă, cauza ar putea fi lipsa unei izolații corespunzătoare sub pardoseală.

Problema este întâlnită mai ales în locuințele mai vechi, care au băi amenajate la parter. Spre deosebire de celelalte soluții, îmbunătățirea izolației presupune, de regulă, îndepărtarea gresiei și poate implica lucrări costisitoare.

Prin urmare, dacă proprietarii intenționează să schimbe pardoseala, este recomandat să discute cu instalatorul și despre posibilitatea montării unui sistem de încălzire în pardoseală.