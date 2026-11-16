Factura la încălzire poate crește din cauza unor greșeli simple. Ce poți face pentru a reduce consumul în sezonul rece

Specialiștii în eficiență energetică recomandă adaptarea temperaturii în funcție de încăpere și de programul locatarilor, evitarea acoperirii caloriferelor și aerisirea locuinței pentru perioade scurte. Aceste măsuri pot contribui la reducerea consumului fără ca oamenii să fie nevoiți să renunțe la confortul termic.

Factura la încălzire: temperatura din locuință poate face diferența

Una dintre cele mai simple metode de reducere a consumului este reglarea temperaturii cu ajutorul termostatului. Menținerea unei temperaturi mai ridicate decât este necesar în toate încăperile poate duce la un consum suplimentar de energie.

Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) arată că reducerea temperaturii reglate la termostat cu un grad Celsius poate însemna o economie de aproximativ 6% din energia termică utilizată. Valoarea este orientativă și poate varia în funcție de instalație, izolația locuinței și obiceiurile de consum.

Temperatura poate fi ajustată și în funcție de programul zilnic. De exemplu, atunci când locuința este goală pentru mai multe ore sau pe timpul nopții, termostatul poate fi setat la o valoare mai redusă.

În cazul locuințelor cu robinete termostatice, temperatura poate fi reglată separat în fiecare cameră. Astfel, încăperile folosite mai rar nu trebuie încălzite la aceeași intensitate ca spațiile în care familia își petrece cea mai mare parte a timpului.

Este important ca temperatura să nu fie redusă excesiv, mai ales în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, când trebuie evitate răcirea puternică a locuinței și eventualele probleme provocate de îngheț.

Factura la încălzire poate crește dacă acoperi caloriferele

O altă greșeală frecventă este amplasarea mobilierului în imediata apropiere a caloriferelor sau acoperirea acestora cu perdele și draperii groase.

Aceste obiecte pot împiedica circulația aerului cald și pot reduce eficiența încălzirii. Din acest motiv, este recomandat ca spațiul din jurul caloriferelor să rămână liber, iar robinetele termostatice să nu fie acoperite.

Potrivit Agenției Locale a Energiei Alba, utilizarea robinetelor termostatice permite adaptarea temperaturii la destinația încăperilor și la programul familiei. Acestea pot contribui la reducerea consumului de gaz pentru încălzire.

De asemenea, dacă un calorifer se încălzește neuniform sau produce zgomote neobișnuite, instalația ar putea avea nevoie de verificare și aerisire. În astfel de situații, este recomandată verificarea de către o persoană care cunoaște instalația de încălzire.

Factura la încălzire crește și atunci când aerisești greșit locuința

Aerisirea este necesară pentru menținerea calității aerului din interior, însă modul în care sunt deschise ferestrele poate influența consumul de energie.

Lăsarea ferestrelor întredeschise pentru perioade lungi permite pierderea continuă a căldurii, iar sistemul de încălzire trebuie să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura dorită.

O soluție mai eficientă este aerisirea pentru perioade scurte, cu ferestrele deschise larg. În timpul acestei operațiuni, instalația de încălzire poate fi redusă sau oprită temporar, acolo unde sistemul permite acest lucru.

Agenția Locală a Energiei Alba recomandă oprirea încălzirii pe durata aerisirii, pentru a evita consumul inutil de energie.

Factura la încălzire poate fi influențată și de pierderile de căldură

Izolația locuinței joacă un rol important în menținerea temperaturii interioare. Ferestrele și ușile prin care pătrunde aerul rece pot contribui la pierderi de căldură și la creșterea consumului.

Verificarea garniturilor de la ferestre și uși, etanșarea zonelor prin care pătrunde aerul rece și folosirea draperiilor seara sunt câteva dintre măsurile care pot îmbunătăți confortul termic.

În plus, în cazul locuințelor individuale, verificarea periodică și întreținerea corespunzătoare a centralei termice pot contribui la funcționarea eficientă a instalației. Intervențiile tehnice trebuie realizate de personal autorizat.

Nu există o soluție universală pentru reducerea facturii la încălzire. Rezultatele depind de tipul locuinței, de sistemul de încălzire, de gradul de izolare și de modul în care este utilizată energia. Totuși, schimbarea câtorva obiceiuri poate ajuta gospodăriile să limiteze risipa în sezonul rece.