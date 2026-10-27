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Zece minute și un prosop. Obiceiul italian înainte de iarnă

Italienii au obiceiul, înaintea fiecărei ierni, de a folosi uscătorul de păr pentru a curăța caloriferele.
Zece minute și un prosop. Obiceiul italian înainte de iarnă
Andreea Tobias
27 oct. 2026, 07:38, Social
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Între elementele caloriferelor se strâng, ani în șir, scame, păr de animale și praf.

În Italia, trucul cu uscătorul de păr a ajuns unul dintre sfaturile repetate la început de sezon.

Asta deoarece praful funcționează ca o barieră: aerul cald nu mai circulă cum trebuie, camera rămâne mai rece, iar încălzirea rămâne pornită mai mult timp.

Italienii folosesc uscătorul de păr și un prosop umed pentru a-și curăța caloriferele, înaintea fiecărui sezon rece.

Despre obiceiul în detaliu, efecte și greșeli, citiți pe Mediafax Italia.

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