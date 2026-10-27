Zece minute și un prosop. Obiceiul italian înainte de iarnă

Între elementele caloriferelor se strâng, ani în șir, scame, păr de animale și praf.
În Italia, trucul cu uscătorul de păr a ajuns unul dintre sfaturile repetate la început de sezon.
Asta deoarece praful funcționează ca o barieră: aerul cald nu mai circulă cum trebuie, camera rămâne mai rece, iar încălzirea rămâne pornită mai mult timp.
Italienii folosesc uscătorul de păr și un prosop umed pentru a-și curăța caloriferele, înaintea fiecărui sezon rece.
Despre obiceiul în detaliu, efecte și greșeli, citiți pe Mediafax Italia.