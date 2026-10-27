Obiceiul italienilor care economisește apă și detergent

Apa în care au fiert pastele este bogată în amidon. Acest component acționează ca un agent de îngroșare natural, ideal pentru sosuri cremoase și aluaturi moi.

În plus, dacă are sare, apa în care au fiert pastele dă un plus de savoare și altor preparate.

Bunicii din Italia au transmis mai departe și obiceiul de a folosi apa în care au fiert pastele în aluatul pentru pizza.

Dar italienii nu folosesc apa de la paste doar în bucătărie. O utilizează la plante, la spălat vase, la pedichiură sau pentru păr.

Citiți despre acest obicei în articolul publicat de Mediafax Italia.