Trucul italienilor pentru o casă parfumată iarna: trei frunze de dafin

Trucul cu frunzele de dafin este moștenit de la bunicii italienilor. El revine în fiecare an odată cu sezonul de încălzire.

Pe același principiu, multe familii italiene pun toamna pe calorifer și coji proaspete de mandarină sau de portocală. Căldura scoate din ele aroma de citrice și parfumează camera fără niciun cost.

Ai nevoie de trei frunze de dafin curate, întregi și bine uscate. Din motive de siguranță, e mai bine să nu le pui direct pe calorifer. Așază-le într-un vas mic, rezistent la căldură, lângă calorifer, fără să blochezi circulația aerului.

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