De ce ne simțim mai obosiți toamna. Ce se întâmplă cu organismul când zilele devin mai scurte

Specialiștii explică faptul că modificările luminii naturale pot influența ritmul biologic al organismului și procesele care reglează somnul și starea de spirit.

Oboseala din sezonul rece nu reprezintă automat un motiv de îngrijorare, însă atunci când persistă sau afectează activitățile zilnice, poate ascunde și alte probleme de sănătate.

De ce apare oboseala toamna și cum influențează lumina naturală organismul

Unul dintre factorii care pot contribui la apariția oboselii în sezonul rece este reducerea expunerii la lumina naturală.

Pe măsură ce zilele devin mai scurte, organismul primește mai puțină lumină pe parcursul zilei. Aceasta are un rol important în reglarea ritmului circadian, mecanismul biologic care influențează alternanța dintre somn și starea de veghe.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), reducerea luminii naturale în sezonul rece ar putea influența nivelurile unor substanțe chimice din creier, precum melatonina și serotonina, implicate în reglarea somnului și a dispoziției.

Melatonina este un hormon care contribuie la reglarea ciclului somn-veghe, iar modificările ritmului circadian pot influența momentul în care organismul se pregătește pentru odihnă.

Aceste schimbări nu afectează însă toate persoanele în același mod. Unele pot resimți doar o ușoară scădere a energiei, în timp ce altele pot observa modificări mai importante ale somnului și dispoziției.

Oboseala toamna poate fi influențată de programul de somn

Schimbarea anotimpurilor poate coincide și cu modificarea rutinei zilnice. Trezitul pe întuneric, petrecerea unei perioade mai mari de timp în interior și reducerea activităților în aer liber pot influența calitatea somnului și nivelul de energie.

Lipsa somnului suficient este una dintre cauzele frecvente ale oboselii. NHS recomandă menținerea unui program regulat de odihnă și un interval de aproximativ 6-9 ore de somn pentru adulți.

Pentru un somn mai bun, specialiștii recomandă evitarea telefonului și a altor ecrane înainte de culcare, limitarea consumului de alcool și evitarea cafelei în orele apropiate de momentul somnului.

De asemenea, activitatea fizică regulată și o alimentație echilibrată pot contribui la menținerea nivelului de energie.

Ce poți face pentru a avea mai multă energie

Există câteva obiceiuri simple care pot ajuta la adaptarea organismului la schimbările din sezonul rece.

Unul dintre acestea este petrecerea timpului în aer liber în timpul zilei. Chiar și o plimbare atunci când există lumină naturală poate contribui la reglarea rutinei zilnice și la menținerea activității fizice.

Un alt aspect important este respectarea unui program regulat de somn. Orele apropiate de culcare și trezire, inclusiv în weekend, pot ajuta organismul să păstreze un ritm constant.

Mișcarea este, de asemenea, importantă. Plimbările, exercițiile fizice moderate sau alte activități desfășurate în mod regulat pot contribui la îmbunătățirea stării generale.

NHS recomandă și menținerea contactului cu familia și prietenii, precum și continuarea activităților care aduc satisfacție, chiar și în perioadele în care motivația este mai scăzută.

Oboseala toamna poate ascunde o problemă de sănătate

În unele cazuri, oboseala persistentă poate fi asociată cu tulburarea afectivă sezonieră, o formă de depresie care apare de regulă în perioada rece și se ameliorează în lunile cu mai multă lumină naturală.

Printre simptome se numără starea de tristețe, pierderea interesului pentru activitățile obișnuite, dificultățile de concentrare, iritabilitatea și nevoia de a dormi mai mult.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Mintală din SUA (NIMH), reducerea luminii naturale poate influența procesele biologice implicate în reglarea somnului și a dispoziției. Totuși, mecanismele exacte ale tulburării afective sezoniere nu sunt pe deplin cunoscute.

Nu orice stare de oboseală sau lipsă de energie în sezonul rece înseamnă că o persoană suferă de această tulburare.

De asemenea, oboseala poate avea și alte cauze, printre care stresul, alimentația necorespunzătoare, anemia, diabetul sau anumite afecțiuni ale tiroidei.

Specialiștii recomandă consultarea medicului atunci când starea de oboseală persistă timp de câteva săptămâni, afectează activitățile de zi cu zi sau este însoțită de alte simptome, precum scăderea inexplicabilă în greutate ori modificări importante ale dispoziției.