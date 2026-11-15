Trei persoane, reținute de polițiști pentru suspiciuni de fraudare a examenului de rezidențiat

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Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că a fost vorba despre examenul de rezidențiat găzduit în Centrul Universitar Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”.

Știrea inițială

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au reținut, duminică, pentru 24 de ore 3 persoane, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

„În fapt, la data de 7 noiembrie 2026, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidențiat organizat la data de 15 noiembrie 2026, în centrul universitar Timișoara, unii candidați ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului.

Astfel, în cursul zilei de astăzi (duminică – n.r.), polițiștii au desfășurat o acțiune pentru verificarea aspectelor, ocazie cu care au fost depistați patru candidați care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță.

În urma probatoriului administrat, față de 3 dintre aceștia, cu vârste de 42, 45 și 46 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice”, anunță IPJ Timiș.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.