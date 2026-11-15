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Rezidențiat 2026: Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România. Bucureștiul și Timișoara, în top

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, duminică, cele mai mari punctaje obținute la examenul de Rezidențiat 2026, după centralizarea rezultatelor din cele șase centre universitare. Cel mai mare scor a fost de 943 de puncte la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie.
Rezidențiat 2026: Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România. Bucureștiul și Timișoara, în top
Sursa foto: Facebook / Alexandru Rogobete
Gabriel Pecheanu
15 nov. 2026, 17:05, Social
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„Rezidențiat 2026: Cele mai mari punctaje obținute la nivel național sunt 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie! Examenul de Rezidențiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele șase centre universitare au fost centralizate”, anunță Alexandru Rogobete.

Cele mai mari punctaje. Bucureștiul și Timișoara, în top

Potrivit ministrului Sănătății, cele mai mari punctaje la nivel național sunt:
– Medicină: 943 puncte – București
Medicină dentară: 936 puncte – Timișoara
Farmacie: 925 puncte – București.
Cele mai mari punctaje obținute în fiecare centru universitar:
– BUCUREȘTI
* Medicină: 943 puncte
* Medicină dentară: 932 puncte
* Farmacie: 925 puncte
– CLUJ-NAPOCA
* Medicină: 935 puncte
* Medicină dentară: 924 puncte
* Farmacie: 898 puncte
CRAIOVA
* Medicină: 926 puncte
* Medicină dentară: 902 puncte
* Farmacie: 861 puncte
– IAȘI
* Medicină: 929 puncte
* Medicină dentară: 917 puncte
* Farmacie: 872 puncte
– TÂRGU MUREȘ
* Medicină: 924 puncte
* Medicină dentară: 887 puncte
* Farmacie: 900 puncte
– TIMIȘOARA
* Medicină: 938 puncte
* Medicină dentară: 936 puncte
* Farmacie: 915 puncte
– Pragul de 60% din punctajul maxim național, pentru fiecare domeniu:
* Medicină: 565,8 puncte
* Medicină dentară: 559,2 puncte
* Farmacie: 555 puncte.

Mesajul ministrului Sănătății

„Felicitări tuturor candidaților! În spatele acestor rezultate sunt ani de muncă, pregătire, sacrificii și determinare. Știu cât de important este acest moment pentru fiecare dintre voi. Indiferent de punctajul obținut, efortul vostru merită respect și apreciere. România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesioniști să fie respectați, susținuți și să aibă oportunități reale de dezvoltare profesională”, afirmă Rogobete.

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