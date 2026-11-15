Rezidențiat 2026: Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România. Bucureștiul și Timișoara, în top

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, duminică, cele mai mari punctaje obținute la examenul de Rezidențiat 2026, după centralizarea rezultatelor din cele șase centre universitare. Cel mai mare scor a fost de 943 de puncte la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie.