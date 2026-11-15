Rezidențiat 2026: Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România. Bucureștiul și Timișoara, în top

– Medicină: 943 puncte – București
– Medicină dentară: 936 puncte – Timișoara
– Farmacie: 925 puncte – București.
Cele mai mari punctaje obținute în fiecare centru universitar:
– BUCUREȘTI
* Medicină: 943 puncte
* Medicină dentară: 932 puncte
* Farmacie: 925 puncte
– CLUJ-NAPOCA
* Medicină: 935 puncte
* Medicină dentară: 924 puncte
* Farmacie: 898 puncte
– CRAIOVA
* Medicină: 926 puncte
* Medicină dentară: 902 puncte
* Farmacie: 861 puncte
– IAȘI
* Medicină: 929 puncte
* Medicină dentară: 917 puncte
* Farmacie: 872 puncte
– TÂRGU MUREȘ
* Medicină: 924 puncte
* Medicină dentară: 887 puncte
* Farmacie: 900 puncte
– TIMIȘOARA
* Medicină: 938 puncte
* Medicină dentară: 936 puncte
* Farmacie: 915 puncte
– Pragul de 60% din punctajul maxim național, pentru fiecare domeniu:
* Medicină: 565,8 puncte
* Medicină dentară: 559,2 puncte
* Farmacie: 555 puncte.
Mesajul ministrului Sănătății
„Felicitări tuturor candidaților! În spatele acestor rezultate sunt ani de muncă, pregătire, sacrificii și determinare. Știu cât de important este acest moment pentru fiecare dintre voi. Indiferent de punctajul obținut, efortul vostru merită respect și apreciere. România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesioniști să fie respectați, susținuți și să aibă oportunități reale de dezvoltare profesională”, afirmă Rogobete
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