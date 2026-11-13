Lemnele de foc pentru iarnă: cum poți face economii și ce greșeli te pot costa mai mult (P)

Pentru iarna 2026–2027, statul acordă și un ajutor financiar persoanelor și familiilor cu venituri reduse care folosesc lemne pentru încălzirea locuinței. Sprijinul poate ajunge la 320 de lei pe lună, în funcție de veniturile beneficiarilor și de îndeplinirea condițiilor legale.

Dincolo de aceste măsuri, există însă și câteva lucruri pe care proprietarii de gospodării le pot face pentru a-și gestiona mai eficient consumul de lemne. De la alegerea și depozitarea combustibilului până la întreținerea utilajelor folosite pentru pregătirea acestuia, unele detalii aparent minore pot influența cheltuielile de peste iarnă.

Lemnul bine uscat poate face diferența la încălzire

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea lemnelor insuficient uscate. Deși pot părea potrivite pentru foc, acestea conțin o cantitate mare de apă, iar o parte din energia rezultată prin ardere este consumată pentru evaporarea umidității.

Consecința? Mai puțină căldură utilă și un consum mai mare de combustibil pentru obținerea aceleiași temperaturi în locuință. În plus, arderea lemnului umed favorizează formarea fumului și acumularea depunerilor în sobă și pe coșul de fum.

Specialiștii recomandă utilizarea lemnului cu o umiditate de aproximativ 20% sau mai mică. Pentru a ajunge la acest nivel, lemnele trebuie tăiate, despicate și lăsate la uscat suficient timp, de regulă cel puțin 6–12 luni, în funcție de specie, dimensiune și condițiile de depozitare.

La fel de important este modul în care sunt păstrate. O stivă așezată direct pe pământ, acoperită complet cu folie de plastic sau depozitată într-un spațiu fără ventilație poate reține umezeala și favoriza degradarea lemnului.

Ideal este ca bucățile să fie stivuite pe paleți sau pe un suport care le separă de sol, într-un loc bine ventilat. Partea superioară trebuie protejată de precipitații, dar lateralele ar trebui să permită circulația aerului.

O altă greșeală costisitoare este cumpărarea lemnelor fără verificarea cantității reale. Atunci când prețul este stabilit pe metru ster, trebuie avut în vedere că volumul include și spațiile de aer dintre bucățile de lemn, nu doar masa lemnoasă propriu-zisă. Compararea ofertelor devine mai relevantă atunci când sunt cunoscute atât unitatea de măsură, cât și specia, umiditatea și modul de livrare.

Pregătirea lemnelor de foc: cum poți economisi bani folosind propria drujbă

Pentru gospodarii care au posibilitatea să își procure lemnele sub formă de bușteni sau trunchiuri deja doborâte, folosirea propriei drujbe pentru tăierea acestora la dimensiunile potrivite pentru sobă sau centrală poate reprezenta o modalitate de a reduce cheltuielile. Lemnele gata tăiate și despicate pot avea un preț mai mare, deoarece includ și costurile de prelucrare.

Totuși, pentru ca economia să fie reală, trebuie luate în calcul și costurile cu combustibilul, întreținerea echipamentului și timpul necesar pregătirii lemnelor. În plus, drujba trebuie să funcționeze corespunzător. Un lanț tocit, o șină de ghidaj uzată sau alte probleme tehnice pot îngreuna lucrul, pot crește consumul de combustibil și pot genera cheltuieli suplimentare.

Un lanț tocit, de exemplu, poate transforma o operațiune relativ simplă într-una obositoare și consumatoare de timp. În loc să pătrundă eficient în lemn, lanțul produce rumeguș foarte fin, necesită o presiune mai mare din partea operatorului și poate solicita suplimentar motorul.

În multe situații, problema se rezolvă prin ascuțirea corectă a dinților. Dacă însă lanțul este deteriorat, excesiv de uzat sau nu mai poate fi ascuțit în condiții de siguranță, înlocuirea lui devine necesară. Alegerea unor lanțuri pentru drujbă compatibile cu utilajul, cu pasul, numarul de dinti și lungimea șinei, contribuie la funcționarea corectă a ansamblului de tăiere.

O atenție similară trebuie acordată și șinei de ghidaj. Uzura neuniformă, deformările sau deteriorarea canalului pot afecta deplasarea lanțului și precizia tăierii. Verificarea periodică a acestei componente ajută la identificarea problemelor înainte ca ele să producă uzura accelerată a altor piese.

Atunci când este necesară înlocuirea, există diferite modele de lame și șine de ghidaj, care trebuie selectate în funcție de caracteristicile drujbei și de compatibilitatea cu lanțul și pinionul de antrenare.

Nu trebuie neglijate nici ungerea lanțului, curățarea filtrului de aer sau verificarea sistemului de alimentare. O întreținere preventivă făcută la timp poate evita întreruperile neprevăzute ale lucrului și reparațiile mai costisitoare.

În plus, utilizarea unei drujbe cu probleme tehnice poate deveni periculoasă. Dacă apar vibrații neobișnuite, dificultăți de control, scurgeri sau defecțiuni ale frânei de lanț, lucrul trebuie întrerupt până la identificarea și remedierea cauzei. Echipamentul individual de protecție și respectarea instrucțiunilor producătorului sunt, de asemenea, esențiale.

Repari utilajul sau cumperi unul nou? O decizie care îți poate afecta bugetul

Atunci când drujba începe să pornească greu, pierde din putere sau nu mai funcționează ca înainte, prima reacție poate fi înlocuirea completă a utilajului. Totuși, nu orice problemă de funcționare indică o defecțiune majoră a motorului.

Uneori, cauza poate fi un filtru de aer murdar, o bujie uzată, un furtun de alimentare deteriorat sau o componentă a carburatorului care nu mai funcționează corespunzător.

Înainte de a investi într-o drujbă nouă, merită evaluată starea generală a echipamentului și identificată piesa responsabilă pentru defecțiune. Dacă motorul și celelalte componente importante sunt în stare bună, iar reparația are un cost rezonabil, înlocuirea unei piese poate fi o soluție mai economică.

Disponibilitatea componentelor de schimb este importantă în această decizie. Magazinele specializate oferă piese pentru diferite modele de drujbe și alte motounelte, ceea ce permite identificarea unor variante de reparație fără a recurge automat la achiziția unui utilaj nou.

Desigur, nu orice reparație este justificată. Dacă drujba prezintă defecțiuni multiple, uzură avansată sau probleme structurale care îi compromit siguranța, costul pieselor și al manoperei poate ajunge să depășească beneficiile păstrării utilajului.

De aceea, este util să compari valoarea reparației cu prețul unui echipament nou, ținând cont și de frecvența cu care folosești drujba.

În gospodăriile în care pregătirea lemnelor reprezintă o activitate anuală, întreținerea preventivă poate fi mai avantajoasă decât amânarea intervențiilor până în momentul apariției unor defecțiuni serioase.

În cele din urmă, economiile la încălzire nu se fac doar în momentul cumpărării lemnelor. Alegerea unui combustibil de calitate, uscarea și depozitarea corespunzătoare, folosirea corectă a echipamentelor și repararea la timp a utilajelor sunt măsuri care, împreună, pot reduce cheltuielile gospodăriei.

Iar o bună organizare înainte de venirea iernii înseamnă nu doar un buget mai bine gestionat, ci și mai puține probleme atunci când temperaturile încep să scadă.