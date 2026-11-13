Cum alegi bețele de trekking pentru vară și iarnă? Sfaturi pentru drumeții în orice sezon (P)

De ce sunt importante bețele de trekking pe traseele montane?

O pereche de bețe de trekking bine aleasă te ajută să îți menții echilibrul pe teren accidentat și să reduci solicitarea articulațiilor, mai ales la coborâre. În plus, distribuirea efortului între brațe și picioare poate face diferența în timpul drumețiilor lungi, când oboseala începe să se instaleze.

Fie că explorezi poteci forestiere sau urci pe trasee abrupte, bețele îți oferă puncte suplimentare de sprijin. Pentru rezultate optime, alege modele adaptate înălțimii tale, tipului de teren și condițiilor meteorologice.

Cum alegi bețele de trekking pentru vară?

Vara, traseele montane pot alterna între poteci uscate, porțiuni stâncoase și zone cu noroi. Ai nevoie de bețe ușoare, rezistente și confortabile, care să nu îți îngreuneze deplasarea.

Modelele din fibră de carbon sunt apreciate pentru greutatea redusă și rigiditatea lor. Un exemplu este ACTIVE MOUNTAIN GOAT, cu o greutate de aproximativ 240 g per băț și mânere ergonomice din plută naturală. Acestea oferă o priză confortabilă și ajută la gestionarea transpirației în zilele călduroase.

Acordă atenție și vârfurilor! Cele din carbură de tungsten oferă aderență bună pe suprafețe naturale dure, în timp ce capacele din cauciuc sunt utile pe asfalt. Pe teren moale, discurile pentru noroi împiedică afundarea excesivă.

Ce caracteristici trebuie să aibă bețele de trekking pentru iarnă?

Iarna, zăpada și temperaturile scăzute schimbă regulile drumeției. Stabilitatea devine esențială, iar bețele trebuie să reziste solicitărilor și să permită ajustări rapide.

Alege modele compatibile cu discuri pentru zăpadă, care limitează afundarea în stratul moale. Bețele ACTIVE MOUNTAIN GOAT includ asemenea accesorii și dispun de sisteme Safe Lock și Push-Button pentru reglarea lungimii între 110 și 130 cm.

Verifică mecanismele de blocare înainte de plecare, mai ales la temperaturi negative. Nu uita că bețele îmbunătățesc echilibrul, dar nu înlocuiesc colțarii sau pioletul pe traseele înghețate care necesită echipament tehnic.

Lungimea și sistemul de pliere influențează confortul?

Lungimea corectă contează indiferent de sezon. Pe teren drept, reglează bețele astfel încât coatele să formeze aproximativ un unghi de 90 de grade. La urcare le poți scurta, iar la coborâre le poți prelungi pentru un sprijin mai eficient.

Dacă preferi excursiile cu rucsacul, modelele pliabile reprezintă o alegere practică. ACTIVE MOUNTAIN GOAT ajung la doar 38 cm după pliere, fiind ușor de transportat. Benzile reglabile pentru încheieturi și mânerele prelungite contribuie, de asemenea, la confortul utilizării.

Unde găsești echipament pentru drumeții în orice anotimp?

Pregătirea unei aventuri montane începe cu alegerea accesoriilor potrivite. La 4FIZJO găsești echipamente pentru activități fizice și în aer liber, inclusiv bețe de trekking și nordic walking ACTIVE MOUNTAIN GOAT, realizate din carbon, cu lungime reglabilă și accesorii interschimbabile pentru asfalt, noroi și zăpadă. Indiferent dacă planifici o escapadă de vară sau o drumeție de iarnă, echipamentul adecvat te ajută să te bucuri de traseu în condiții mai bune de confort și siguranță.