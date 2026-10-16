Salvamont Argeș și Salvamont Prahova avertizează turiștii: Ninsorile, frigul și vizibilitatea redusă fac periculoase traseele montane

Serviciul Public Județean Salvamont Argeș atrage atenția într-o postare pe pagina de Facebook că vremea nefavorabilă poate transforma rapid o excursie obișnuită într-o situație de risc.

Ninsoarea și ceața îngreunează orientarea, iar temperaturile scăzute și vântul pot afecta rezistența fizică a turiștilor. „În aceste condiții, chiar și traseele cunoscute pot pune probleme, iar orientarea poate deveni dificilă”, transmit salvamontiștii.

Recomandările salvamontiștilor pentru cei care pleacă pe munte

Pentru prevenirea accidentelor, Salvamont Argeș le recomandă turiștilor:

Să verifice prognoza meteo, starea traseelor și avertizările înainte de plecare.

Să evite traseele dificile sau expuse dacă nu au experiență și echipament pentru condiții de iarnă.

Să poarte îmbrăcăminte impermeabilă, haine în straturi, mănuși, căciulă și încălțăminte cu aderență bună.

Să aibă asupra lor o lanternă, un telefon încărcat și o baterie externă.

Să nu părăsească traseele marcate și să solicite ajutor dacă își pierd orientarea.

Să renunțe la ascensiune dacă vremea se înrăutățește.

Să nu plece singuri și să anunțe o persoană apropiată despre traseul ales și ora estimată a întoarcerii.

Salvatorii atrag atenția și că temperaturile scăzute pot reduce autonomia bateriilor telefoanelor, în timp ce vizibilitatea slabă poate prelungi considerabil durata unei drumeții.

Salvamont Prahova: Iarna s-a instalat la altitudini mari. Evitați traseele de creastă

O avertizare similară a fost transmisă și de Salvamont Prahova, care atrage atenția că, în acest weekend, condițiile meteorologice din zona montană înaltă pot deveni deosebit de dificile. „Iarna s-a instalat la altitudini mari!”, avertizează salvamontiștii prahoveni, precizând că ninsorile, vântul puternic și ceața reduc vizibilitatea și îngreunează deplasarea.

Salvatorii recomandă turiștilor să evite traseele de creastă și zonele expuse atunci când vremea este nefavorabilă, chiar dacă au experiență montană. De asemenea, aceștia subliniază importanța echipamentului adecvat condițiilor de iarnă, inclusiv îmbrăcăminte termoizolantă, bocanci de munte, mănuși și căciulă.

Traseele trebuie adaptate la experiența și pregătirea fizică a grupului, iar drumeția trebuie abandonată dacă situația meteorologică se înrăutățește. „Nu transformați o excursie de relaxare într-o situație de urgență. Prudența și deciziile responsabile pot face diferența dintre o experiență frumoasă și un accident montan”, transmite Salvamont Prahova.

Ce trebuie să facă turiștii în caz de urgență

Persoanele care întâmpină dificultăți pe munte sunt sfătuite să se oprească într-un loc sigur și să solicite ajutor, fără să continue deplasarea pe un traseu necunoscut.

În caz de urgență, turiștii pot suna la 112 sau la Dispeceratul Național Salvamont, la numărul 0725 826 668. „Nu uitați: muntele nu pleacă nicăieri! O tură amânată este întotdeauna o alegere mai bună decât o aventură începută în condiții care vă pot pune viața în pericol”, mai avertizează Salvamont Argeș.