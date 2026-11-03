Rețea care fura transporturi de marfă în România și Europa, destructurată de DIICOT. Prejudiciul se ridică la 9 milioane de euro

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești au făcut, marți, 3 noiembrie, 65 de percheziții în județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova, Bihor, București, într-un dosar care vizează o grupare specializată în furtul transporturilor de marfă.

Potrivit unui comunicat oficial, din totalul perchezițiilor, 14 au fost efectuate în baza unor ordine europene de anchetă emise de autoritățile judiciare din Belgia.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe extrem de grave, fals informatic și spălarea banilor.

Potrivit procurorilor, gruparea a fost înființată în martie 2024 de cinci persoane, care urmăreau să obțină sume mari de bani prin deturnarea transporturilor de marfă și însușirea bunurilor. Ulterior, în grup au intrat aproximativ 30 de persoane.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării foloseau mai multe firme pe care le administrau sau le controlau pentru a obține contracte de transport de mărfuri, în România și în străinătate.

După ce preluau bunurile care trebuiau transportate, aceștia și le însușeau în mod fraudulos. Ei foloseau acte de identitate, documente de transport, certificate și plăcuțe de înmatriculare false.

Membrii grupării își asumare roluri separate, acționând pe mai multe direcții. Unii se ocupau de obținerea contractelor de transport intern și internațional, alții identificau cursele care aveau mărfuri valoroase și ușor de vândut pe piața neagră.

Existau și persoane care se ocupau de mutarea bunurilor dintr-un camion în altul, de însoțirea transporturilor ca antemergători sau de vânzarea mărfurilor furate.

Cum erau deturnate transporturile de marfă

Potrivit informațiilor DIICOT, suspecții foloseau mai multe metode pentru a fura bunurile și pentru a ascunde ceea ce făcuseră.

Una dintre metode presupunea mutarea mărfii din vehiculul inițial într-un alt camion sau ansamblu rutier. Ulterior, suspecții anunțau la o secție de poliție aflată pe traseul stabilit că marfa ar fi fost furată.

O altă metodă consta în schimbarea remorcilor. Suspecții decuplau remorca în care se afla marfa și o înlocuiau cu una de aceeași culoare, cu caracteristici asemănătoare. Ei schimbau și plăcuțele de înmatriculare între cele două semiremorci.

În alte cazuri, membrii grupării reclamau dispariția semiremorcii. Șoferul anunța că autovehiculul cu care transporta marfa avusese o defecțiune și că fusese nevoit să meargă la un service auto pentru reparații.

Acesta susținea că lăsase semiremorca în locul în care se produsese defecțiunea, iar la întoarcere ar fi constatat că aceasta dispăruse.

Aproximativ 70 de transporturi, deturnate. Prejudiciul ajunge la 9 milioane de euro

Din cercetările procurorilor a reieșit că, pe durata activității grupării, membrii acesteia ar fi deturnat aproximativ 70 de transporturi de marfă, în România, dar și în alte state europene, precum Belgia.

Printre bunurile furate se numără produse electronice și electrocasnice, materii prime, cereale, produse cosmetice, băuturi alcoolice și nealcoolice, dar și alte bunuri de larg consum. Prejudiciul total estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 9 milioane de euro.

Fiindcă activitatea grupării s-a desfășurat în alte state membre ale Uniunii Europene, anchetatorii au găsit și alte situații în care suspecții sunt cercetați pentru infracțiuni comise în afara României.

Pentru investigarea întregii activități, autoritățile din România și Belgia au încheiat, în februarie 2026, sub coordonarea EUROJUST, un acord pentru înființarea unei Echipe Comune de Anchetă, cunoscută sub denumirea de JIT (Joint Investigation Team).

Audierile persoanelor vizate au loc la sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Pitești.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Craiova, Ploiești și Oradea, precum și al serviciilor de combatere a criminalității organizate din Olt, Ilfov și Dâmbovița.

La operațiune au participat și polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, jandarmi din inspectoratele județene Argeș și Dâmbovița, Gruparea Mobilă de Jandarmi Ploiești și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.