Percheziții în sectorul 5 într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Peste 900 de doze de heroină confiscate de DIICOT

Potrivit Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și DIICOT, a fost destructurată asctivitatea unui grup de 12 persoane (nouă bărbați și trei femei) cu vârste cuprinse între 32 și 57 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Alte patru dintre acestea sunt cercetate pentru comiterea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, de la începutul anului 2026 și până în prezent, cu precădere într-un cartier situat în sectorul 5 al municipiului București, ar fi acționat în mod coordonat o grupare de criminalitate organizată, cu multiple celule satelit, organizate ca puncte de distribuție a drogurilor de mare risc.

Grupul avea ca scop principal obținerea unor importante sume de bani, din comercializarea de heroină, atât în sistem en-gros, către alți dealeri, cât și în doze individuale, direct către consumatorii stradali.

Grupul era constituit pe criterii familiale

Acest grup era constituit pe criterii familiale, a avut în rolul principal o femeie, de 57 de ani, care și-ar fi asumat sarcina de a procura heroina și de a supraveghea, alături de ceilalți membri, activitatea „vânzătorilor”.

În urma cercetărilor, s-a aflat faptul că atât membrii grupării, cât și neafiliații, ar fi acționat, în multiple puncte de comercializare, cu roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, dar fiecare având cunoștință despre acțiunile desfășurate de ceilalți, pentru a evita interferențele.

De asemenea, în încercarea de a reduce riscul de identificare și pentru păstrarea unei anumite distanțe față de activitatea directă de comercializare, vânzarea drogurilor către consumatori ar fi fost încredințată unor terți, care ar fi acționat în calitate de vânzători.

Pentru a vinde heroina, persoanele cercetate ar fi exploatat particularitățile cartierului, atât în ceea ce privește densitatea imobilelor și a căilor de acces, dar și existența unor persoane care să își asume rolul, fie de „ghid” pentru identificarea și direcționarea cumpărătorilor, fie de „santinelă”, pentru supravegherea punctelor de distribuție și semnalarea prezenței sau intervenției autorităților.

Astfel, persoanele și-ar fi putut transfera clienții între ei, iar permiterea consumului heroinei chiar în interiorul unora dintre punctele de distribuție ar fi diminuat necesitatea deplasării consumatorilor cu drogurile asupra lor, astfel încât activitatea infracțională să fie cât mai puțin vizibilă în exterior.

Ce au descoperit autoritățile în urma perchezițiilor

În urma celor 34 de percheziții efectuate miercuri în sectorul 5 al municipiului București, au fost descoperite și ridicate:

972 de doze de heroină, pregătite pentru vânzare;

alte aproximativ 300 de grame de heroină neporționate;

diferite cantități de substanțe vegetale și pulverulente, precum și comprimate aflate în curs de expertizare;

111 comprimate de Metadonă;

aproximativ 500 de seringi nefolosite și alte 50 deja utilizate;

4 pistoale cu bile;

suma de aproximativ 20.000 de lei, precum și alte mijloace de probă.

Miercuri și joi, procurorii DIICOT au dispus reținerea persoanelor cercetate.

Joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.