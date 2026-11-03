Cum îți amenajezi locuința cu mobilier italian și design personalizat. Brandul românesc Design Radar oferă soluții personalizate de amenajări interioare într-un showroom de 700 mp în București (P)

Piața amenajărilor interioare premium oferă mai mult decât alegerea mobilierului și a finisajelor. Alegerea produselor, integrarea lor în arhitectura spațiului și gestionarea etapelor de implementare sunt la fel de importante pentru rezultatul final. În termeni de business: un model integrat de amenajare pentru arhitecți, designeri și clienți finali

Acesta este modelul pe care îl propune Design Radar, brand românesc specializat în design interior premium, care și-a extins activitatea, odată cu deschiderea noului showroom din București, în octombrie 2025.

Branduri internaționale reunite într-un singur showroom

Cu un concept arhitectural minimalist, showroomul reunește colecții internaționale și soluții pentru amenajarea locuințelor și a spațiilor comerciale. Printre zonele sale reprezentative se numără Flagship Store-ul Modulnova, producător italian de mobilier pentru bucătărie, living și baie, și Flagship Store-ul Caccaro, cunoscut pentru sistemele sale arhitecturale de mobilier și depozitare. Soluțiile de iluminat Arkoslight, ușile arhitecturale Albed și colecțiile de mobilier tapițat Franco Ferri și Ferri 1956 completează experiența vizuală.

„Ne concentrăm pe sisteme de design care, îmbinate atent, pot crea spații arhitecturale de vis. Ne dorim ca arhitecții, designerii și clienții să poată descoperi aici nu doar produse, ci și soluții care răspund cerințelor reale ale proiectelor lor”, declară Pavel Căruntu, CEO și fondator Design Radar.

Mobilier italian configurat pentru fiecare proiect

O componentă importantă a ofertei este mobilierul configurabil în funcție de dimensiunile spațiului și de cerințele fiecărui proiect. Pentru bucătării, livinguri, dressinguri și alte zone ale locuinței, clienții pot alege configurații, materiale, finisaje și detalii tehnice adaptate arhitecturii interioare.

Design Radar reprezintă în exclusivitate în România brandurile italiene Modulnova și Caccaro. Primul este specializat în mobilier pentru bucătărie, living și baie, în timp ce Caccaro propune sisteme arhitecturale de mobilier și depozitare, concepute pentru integrarea în spațiul interior.

Serviciile nu se limitează la selecția și proiectarea produselor. Design Radar coordonează și etapele de implementare, de la configurare și comandă până la logistică, livrare și montaj. Pentru proiectele care presupun mai multe categorii de mobilier și finisaje, această abordare permite gestionarea integrată a soluțiilor alese.

Conceptul spațiului urmărește să prezinte modul în care mobilierul, iluminatul și elementele arhitecturale pot funcționa împreună, într-o amenajare coerentă. Selecția este destinată proiectelor care pun accent pe integrarea materialelor, coordonarea finisajelor și adaptarea mobilierului la caracteristicile spațiului.

Soluții de design interior pentru proiecte rezidențiale și comerciale

Modelul de business Design Radar pornește de la ideea că diferitele componente ale unui interior trebuie gândite împreună. De aceea, oferta showroomului include zone de bucătării, mobilier pentru living și baie, sisteme de depozitare și dressinguri pe comandă, iluminat arhitectural și decorativ, uși, profile, parchet, jaluzele din lemn natural, canapele și paturi italiene, decorațiuni. Selecția este construită în jurul unor soluții care pot fi integrate în proiecte rezidențiale și comerciale, de la amenajări minimaliste până la interioare personalizate, cu materiale și finisaje atent coordonate.

Clienții pot explora și compara materialele și finisajele, pot analiza proporțiile și funcționalitatea produselor și pot identifica soluții adaptate arhitecturii și utilizării spațiului. Serviciile acoperă mai multe etape ale amenajării, de la consultanță și configurarea produselor până la coordonarea logisticii, livrare și montaj.

Abordarea se adresează atât persoanelor care își amenajează locuința, cât și arhitecților, designerilor de interior și dezvoltatorilor imobiliari care au nevoie de un partener pentru integrarea mai multor categorii de produse într-un proiect.

Consultanță gratuită și un laborator pentru testarea sistemelor de iluminat

Unul dintre serviciile oferite de Design Radar este consultanța gratuită. Clienții pot discuta cu echipa despre cerințele proiectului, buget, materiale, finisaje și soluțiile potrivite pentru spațiul pe care îl amenajează.

Pentru iluminat, showroomul include un Laborator de Lumini, conceput pentru explorarea diferitelor scenarii de iluminare. Temperatura de culoare, distribuția luminii și echilibrul dintre iluminatul direct și cel indirect influențează atât atmosfera unui interior, cât și confortul și funcționalitatea acestuia.

Prin testarea și compararea soluțiilor, clienții și specialiștii pot evalua modul în care lumina interacționează cu materialele și suprafețele și cum poate contribui la rezultatul arhitectural urmărit.

Design Radar, un brand românesc care a redefinit vizual spațiul interior

Design Radar este un brand românesc dedicat designului interior premium, construit în jurul unei idei simple: amenajarea unui spațiu reușit presupune mai mult decât alegerea unor produse. Înseamnă să găsești soluțiile potrivite, să le integrezi coerent și să poți transforma conceptul într-un rezultat concret.

Lansat în urmă cu cinci ani, brandul a evoluat treptat, iar în octombrie 2025 a deschis noul showroom din București. Cu o suprafață de 700 de metri pătrați și un concept arhitectural minimalist, spațiul marchează o nouă etapă în dezvoltarea Design Radar.

Showroomul reunește branduri internaționale distribuite în exclusivitate de Design Radar, precum Modulnova, Caccaro, Albed, Arkoslight, Franco Ferri și Ferri 1956 și este conceput ca un punct de întâlnire pentru arhitecți, designeri și clienți care caută soluții integrate pentru proiecte rezidențiale și comerciale.