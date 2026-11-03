Șase din zece medici rezidenți spun că au nevoie de cursuri pentru a comunica mai bine cu pacienții. Ce arată studiul făcut de Colegiul Medicilor

Potrivit cercetării sociologice desfășurate în 2026 de Colegiul Medicilor, 60% dintre respondenți declară că au o nevoie ridicată sau foarte ridicată de formare în comunicarea cu pacienții. Doar 16% apreciază această nevoie ca fiind scăzută, în timp ce 22% au o poziție neutră.

Studiul arată că nevoia de pregătire crește odată cu experiența clinică. Proporția medicilor care solicită mai multă formare în comunicare ajunge la 64,8% în anii 5–6 de rezidențiat, față de 61,5% în primii doi ani.

Pediatria, oncologia, psihiatria, medicina de familie și anestezia și terapia intensivă se numără printre specialitățile în care nevoia de pregătire este cel mai frecvent exprimată. În aceste domenii, proporția răspunsurilor care indică o nevoie ridicată de formare depășește pragul de 65–70%, potrivit studiului făcut de Colegiul Medicilor.

Deși 63% dintre participanți își evaluează pozitiv abilitățile actuale de comunicare, numai 13,1% consideră că acestea sunt dezvoltate în foarte mare măsură. Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 49,7%, spun că se descurcă bine în mare măsură, iar 30,4% au o poziție neutră.

Diferențe apar și în funcție de gen: 64,2% dintre femeile medic rezident declară o nevoie ridicată de pregătire în comunicare, comparativ cu 52% dintre bărbați.

Colegiul Medicilor: Cursurile de comunicare, necesare în pregătire

Colegiul Medicilor consideră că rezultatele susțin introducerea unor module de comunicare aplicată în pregătirea medicilor rezidenți, precum și a unor metode obiective de evaluare și a unor mecanisme de feedback periodic.

„Integrarea unor cursuri de comunicare în pregătirea medicilor rezidenți, într-un format inovativ, alături de metode obiective de evaluare și mecanisme de feedback periodic, pot contribui la creșterea calității actului medical, la prevenirea situațiilor conflictuale și a riscurilor asociate deficiențelor de comunicare”, a declarat Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

Importanța comunicării și a empatiei în relația medic-pacient a mai fost subliniată de președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, la ceremonia de absolvire a Facultății de Medicină de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Aceasta a vorbit atunci despre schimbările din profesia medicală și despre rolul comunicării în activitatea medicilor.