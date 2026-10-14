Colegiul Medicilor îi cere reforme de urgență premierului desemnat Luca Niculescu

Colegiul Medicilor din România (CMR) îi cere premierului desemnat Luca Niculescu să includă în programul de guvernare o serie de reforme pentru sistemul sanitar, de la plata corectă a gărzilor și condiții mai bune în spitale până la o distribuție echilibrată a medicilor în țară și o nouă Lege a Sănătății.

Într-o scrisoare publică adresată miercuri premierului desemnat și reprezentanților clasei politice, CMR avertizează că sistemul medical are nevoie de măsuri concrete pentru a asigura servicii de calitate și accesibile pacienților.

Una dintre principalele probleme este lipsa medicilor în anumite regiuni și specialități

Colegiul solicită o strategie națională care să coreleze numărul de specialiști cu nevoile populației și să ofere stimulente pentru medicii care aleg să lucreze în zonele deficitare.

Potrivit unui studiu sociologic realizat de CMR în 2026, 93,7% dintre medicii rezidenți ar fi dispuși să profeseze în zone mai puțin atractive, dacă ar avea condiții adecvate.

Printre cerințele lor se numără dotări medicale corespunzătoare, locuințe de serviciu sau sprijin pentru chirie, echipe bine pregătite și salarii care să compenseze dificultățile acestor posturi.

Medicii cer plata gărzilor la nivelul salariilor actuale

CMR solicită modificarea legislației pentru ca gărzile efectuate în afara programului normal de lucru să fie remunerate prin raportare la salariul de bază actual, nu la cel din 2017.

Colegiul cere și respectarea timpului legal de repaus după gardă, precum și o organizare a activității care să prevină suprasolicitarea personalului medical.

O altă problemă semnalată este lipsa condițiilor elementare din spitale

Medicii rezidenți au nevoie de calculatoare funcționale, echipamente medicale de bază, materiale de igienă, grupuri sanitare corespunzătoare și spații pentru odihnă și masă.

Finanțare predictibilă și acces mai bun la tratamente

Colegiul cere o metodologie transparentă pentru calcularea costurilor reale ale serviciilor medicale și un calendar clar pentru actualizarea finanțării și decontărilor.

În plus, propune consolidarea medicinei de familie, dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate și a centrelor de permanență, precum și reducerea internărilor care pot fi evitate.

CMR vrea și un sistem național integrat de alertare privind lipsa medicamentelor, care să permită identificarea rapidă a discontinuităților și coordonarea intervențiilor autorităților.

Două legi noi pentru sistemul medical

Printre principalele solicitări se numără elaborarea unei noi Legi a Sănătății și a unei Legi a Profesiei Medicale.

CMR cere un calendar public pentru pregătirea proiectelor, consultarea organizațiilor profesionale și a asociațiilor de pacienți, precum și evaluarea impactului medical și bugetar.

Colegiul își exprimă disponibilitatea de a contribui la elaborarea reformelor și susține că siguranța pacienților, condițiile de muncă ale medicilor și demnitatea profesiei trebuie să stea la baza viitoarelor politici din sănătate.