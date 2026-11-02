Bruxelles, sub presiunea protestelor. Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care călătoresc în Belgia

Manifestațiile ar putea provoca perturbări ale traficului în mai multe zone ale capitalei belgiene.

Cartierul european și zona Gare du Nord, printre cele vizate

Potrivit informării transmise de MAE, mișcările de protest anunțate pentru marți ar putea afecta circulația în Bruxelles, în special în cartierul european și în zona gării Gare du Nord.

Avertizarea se adresează atât românilor care locuiesc sau se află temporar în Belgia, cât și celor care tranzitează țara ori au programate deplasări în capitala belgiană.

În aceste condiții, călătorii trebuie să ia în calcul posibilitatea apariției unor întârzieri sau restricții de circulație în zonele în care vor avea loc manifestațiile.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară prin intermediul Ambasadei României la Bruxelles.

Recomandările Ministerului Afacerilor Externe

Pentru informații actualizate privind condițiile de călătorie și eventualele avertizări, MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale Ambasadei României la Bruxelles și Ministerului Afacerilor Externe.

Instituția reamintește și disponibilitatea aplicației mobile „Călătorește informat”, prin intermediul căreia cetățenii români pot accesa informații și recomandări utile pentru deplasările în străinătate.

Atenționarea vizează ziua de marți, 3 noiembrie, iar autoritățile române nu au anunțat restricții generale de călătorie în Belgia.