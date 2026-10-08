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Atenționare pentru românii care călătoresc în Belgia. MAE avertizează că aproximativ 140 de zboruri ar putea fi anulate, iar transportul public va fi afectat

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis joi o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să călătorească în Belgia.
Atenționare pentru românii care călătoresc în Belgia. MAE avertizează că aproximativ 140 de zboruri ar putea fi anulate, iar transportul public va fi afectat
Iulian Moşneagu
08 oct. 2026, 16:16, Social
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În zilele de 9 și 12 octombrie sunt anunțate acțiuni sindicale care ar putea afecta transportul public și aerian.

„La data de 9 octombrie 2026 este programată o manifestație sindicală națională în Bruxelles, context în care operatorul STIB-MIVB a comunicat că rețelele de metrou, tramvaie și autobuze ar putea înregistra perturbări semnificative, inclusiv întreruperi ale circulației, închiderea unor stații sau funcționarea cu frecvență redusă”, a transmis MAE.

De asemenea, autoritățile estimează că aproximativ 140 de zboruri vor fi anulate pe Aeroportul Bruxelles-Zaventem.

Ministerul avertizează că sunt posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor și pe Aeroportul Bruxelles Sud-Charleroi, din cauza acțiunilor sindicale nocturne ale unor controlori de trafic aerian, care se desfășoară până pe 10 octombrie, inclusiv, între orele 22:00 și 08:00.

„Pentru intervalul 11 octombrie 2026, ora 22:00-12 octombrie 2026, ora 22:00, a fost depus un preaviz de grevă în sectorul public, inclusiv în sectorul feroviar”, precizează MAE.

Această acțiune ar putea afecta circulația trenurilor operate de compania SNCB-NMBS, precum și transportul public din Bruxelles.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice informațiile actualizate înainte de călătorie, să ia în calcul rute alternative și să aloce timp suplimentar deplasărilor, în special în Bruxelles. De asemenea, pasagerii sunt sfătuiți să contacteze direct companiile aeriene pentru informații despre situația zborurilor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau de urgență pot apela numărul de telefon de urgență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

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