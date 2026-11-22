„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, în data de 23 noiembrie 2026, în intervalul orar 07:00–21:00 (ora locală), sunt anunțate perturbări majore ale traficului aerian pe aeroporturile belgiene, ca urmare a participării controlorilor de trafic aerian la greva națională”, transmite MAE.

Potrivit furnizorului belgian de servicii de navigație aeriană, Skeyes, în intervalul menționat nu vor putea fi asigurate serviciile obișnuite de control al traficului aerian pe aeroporturile din Belgia.

„Vor fi menținute doar serviciile minime necesare gestionării situațiilor de urgență și a zborurilor esențiale pentru siguranță”, transmite MAE.

Majoritatea zborurilor cu plecare și sosire programate pentru 23 noiembrie 2026 vor fi anulate, a declarat MAE, citând reprezentanții Aeroportului Internațional Bruxelles-Zaventem.

MAE recomandă românilor care au programate călătorii cu avionul în data de 23.11.2026, să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene. Acestea vor informa pasagerii cu privire la opțiunile disponibile.

Unde se pot informa românii afectați?

Potrivit sursei citate, sunt disponibile informații actualizate pe paginile oficiale ale aeroporturilor Bruxelles-Zaventem și Charleroi.

De asemenea, MAE reamintește că sunt așteptate perturbări ale transportului public. Mai multe informații pot fi consultate la rubrica Atenționări de călătorie.

Românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:

+32 (0) 2 347 5338,

+32 (0) 2 344 1658 și

+32 (0) 2 343 6935.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Pentru a se informa, românii mai pot consulta, de asemenea, site-ul Ambasadei României în Regatul Belgiei, dar și al Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, românii care călătoresc în străinătate au la dispoziția aplicația „Călătorește informat”, cu informaţii şi sfaturi de călătorie.