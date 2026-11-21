Potrivit unei avertizări MAE transmise, transportul național din Italia va fi restricționat până sâmbătă seara.

„Transportul feroviar este afectat începând cu ora 21:00 a zilei de vineri, 20 noiembrie, de o grevă la nivel național care va dura până sâmbătă, 21 noiembrie, ora 20:00. Transportul aerian poate fi afectat, de asemenea, de o serie de restricții, anulări și întârzieri în datele de 21-22 noiembrie”, transmite MAE din România.

Grevă și în aeroporturi

Potrivit MAE, în două aeroporturi regionale, Milano/Malpensa, Veneția/„Marco Polo” este confirmată la acest moment o grevă de 24 de ore pentru ziua de duminică, 22 noiembrie (00:01–24:00) a personalului ENAV (control trafic aerian), respectiv a personalului de securitate (Sicuritalia IVRI). Sunt posibili timpi de așteptare mai lungi la controlul de securitate.

„MAE recomandă cetățenilor români să verifice starea zborurilor și a rutelor feroviare direct la operator (companie aeriană sau feroviară), înainte de plecare”, potrivit MAE.

Instituția a mai precizat că, în caz de anulare, pasagerii au dreptul la rambursare sau redirecționare, potrivit legislației UE (Regulamentul (CE) nr. 261/2004 pentru transportul aerian și Regulamentul (UE) 2021/782 pentru transportul feroviar).

Românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul le recomandă românilor să consulte site-ul Ambasadei României în Republica Italiană, al Consulatului General al României de la Roma, dar și site-ul MAE. Românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție, de asemenea, și aplicația „Călătoreşte informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Vineri, în peste 100 de orașe din Italia, sindicatul CGIL, dar și studenți au ieșit în stradă pentru a protesta față de bugetul pe 2027.

Mii se persoane au ieșit în stradă în mai multe orașe. În Bari, între 6.000 și 8.000 de oameni au protestat, iar la Genova, în jur de 7.000. De asemenea, în Milano, Torino și Florența mii de oameni au mărșăluit. Greva urmează să continue și sâmbătă și duminică.