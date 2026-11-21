UPDATE 10:25

„Pompierii au acționat pentru extragerea victimei, care, din nefericire, prezenta leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani”, potrivit ISU Arad.

Știre inițială:

Sâmbătă dimineață, un muncitor a rămas blocat sub țevile de termoficare, pe strada Dacilor, din orașul Arad.

„Intervenim pentru extragerea unei persoane surprinse sub țevi de termoficare, în municipiul Arad, pe strada Dacilor. Din primele informații, evenimentul s-ar fi produs în timpul unor operațiuni de descărcare a țevilor de termoficare”, informează ISU Arad.

La locul evenimentului au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

„Intervenția este în desfășurare”, au mai transmis pompierii ISU Arad.