Potrivit ANM, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 80-100 km/h.

Sâmbătă, în nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.400 de metri, va ninge viscolit și se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar pe creste pot ajunge la 100 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Meteorologii avertizează că, tot sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare și în Moldova, unde rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h.

ANM: Vreme caldă în București

În Capitală, vremea se va menține caldă pentru această perioadă. Sâmbătă, temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade, iar minima va fi cuprinsă între 2 și 5 grade.

Duminică, temperaturile vor scădea ușor, maxima urmând să fie de 13-14 grade. Pentru București nu sunt în vigoare atenționări sau avertizări meteorologice în intervalul menționat, transmit meteorologii.